11:45  15 серпня
На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
11:11  15 серпня
У Луцьку 14-річний підліток впав у колектор
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
15 серпня 2025, 13:47

Чотирьом депутатам на Харківщині, Львівщині та Черкащині повідомлено про підозру за незадекларовані статки на 29 млн грн

15 серпня 2025, 13:47
фото: Офіс Генерального прокурора
Чотирьом депутатам з трьох областей повідомлено про підозру через незадекларовані мільйони

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Загальна сума прихованого майна та статків сягає майже 29 млн гривень.

За даними слідства, недостовірну інформацію у деклараціях подали депутат Черкаської міської ради, депутат селищної ради у Львівській області та двоє депутатів селищних рад Харківщини. Про підозру їм повідомили за ч.1 та ч.2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Розслідування ведуть слідчі Нацполіції під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генпрокурора та Харківської обласної прокуратури.

Правоохоронці перевіряють джерела доходів депутатів

У Черкасах депутат не задекларував понад 9,7 млн грн заощаджень та занизив майже на 3,5 млн грн вартість елітного BMW, оформленого на дружину. Він зазначив автомобіль лише як пошкоджений у ДТП, яке фактично не відбувалося.

На Львівщині депутат селищної ради не вказав майно на 4,5 млн грн - дві земельні ділянки, квартиру та будинок площею 173 кв.м. У Харківській області один депутат не відобразив у декларації понад 30 земельних ділянок та частку у нежитловій будівлі загальною вартістю понад 7,5 млн грн. Інша депутатка приховала житловий будинок, земельні ділянки, транспортні засоби, корпоративні права та доходи від підприємницької діяльності на суму понад 3,6 млн грн.

Виявлено приховане майно та грошові кошти

Досудове розслідування триває. Правоохоронці перевіряють усі обставини та джерела походження незадекларованого майна та коштів.

Раніше повідомлялося, ДБР виявило низку масштабних корупційних схем у сферах оборони та державних закупівель. Лише за тиждень детективи виявили зловживання у військовій сфері, через які держава втратила понад 137 мільйонів гривень.

Черкаська область корупція Харківська область податкова служба Декларація депутати Львівська область
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
Підтримка Харківщини: реєстрація бізнесу і майна стала безкоштовною
15 серпня 2025, 14:55
На Балі затримали українку з 2 кг наркотиків: справа може завершитися смертною карою
15 серпня 2025, 14:51
Українські військові знищили корабель з боєприпасами для "Шахедів" та іранським вантажем
15 серпня 2025, 14:35
У Львові студента судитимуть за вбивство пенсіонерки: йому світить довічне ув'язнення
15 серпня 2025, 14:14
На Житомирщині під час конфлікту отримав тяжкі тілесні ушкодження 25-річний чоловік
15 серпня 2025, 14:05
На Харківщині за суспільно корисні роботи платитимуть більше
15 серпня 2025, 13:58
30-річний мешканець Дніпропетровщини вбив чоловіка та заволодів його авто й мобільним телефоном
15 серпня 2025, 13:28
Шахрайські схеми з картками: хто такі дропи і чому це небезпечно
15 серпня 2025, 13:11
Розмальований пам'ятник і слід РФ: що відомо про справу 17-річного українця в Польщі
15 серпня 2025, 12:49
