фото: Офіс Генерального прокурора

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Загальна сума прихованого майна та статків сягає майже 29 млн гривень.

За даними слідства, недостовірну інформацію у деклараціях подали депутат Черкаської міської ради, депутат селищної ради у Львівській області та двоє депутатів селищних рад Харківщини. Про підозру їм повідомили за ч.1 та ч.2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Розслідування ведуть слідчі Нацполіції під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генпрокурора та Харківської обласної прокуратури.

Правоохоронці перевіряють джерела доходів депутатів

У Черкасах депутат не задекларував понад 9,7 млн грн заощаджень та занизив майже на 3,5 млн грн вартість елітного BMW, оформленого на дружину. Він зазначив автомобіль лише як пошкоджений у ДТП, яке фактично не відбувалося.

На Львівщині депутат селищної ради не вказав майно на 4,5 млн грн - дві земельні ділянки, квартиру та будинок площею 173 кв.м. У Харківській області один депутат не відобразив у декларації понад 30 земельних ділянок та частку у нежитловій будівлі загальною вартістю понад 7,5 млн грн. Інша депутатка приховала житловий будинок, земельні ділянки, транспортні засоби, корпоративні права та доходи від підприємницької діяльності на суму понад 3,6 млн грн.

Виявлено приховане майно та грошові кошти

Досудове розслідування триває. Правоохоронці перевіряють усі обставини та джерела походження незадекларованого майна та коштів.

