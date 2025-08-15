Фото: ілюстративне

В Україні протиповітряна оборона значною мірою покладається на системи Patriot для захисту від російських балістичних ракет

Про це повідомляє "TWZ", передає RegioNews.

Нині на озброєнні українських сил перебуває п'ять батарей цих систем, наданих США, Румунією, Німеччиною та Нідерландами.

За даними американської розвідки, Росія модернізувала свої балістичні ракети, надавши їм можливість маневрувати під час польоту та оснащуючи їх радіолокаційними приманками. Це ускладнює перехоплення і знижує ефективність українських Patriot. Прикладом є атаки в червні та липні цього року, коли під час масованих обстрілів українські сили збили лише частину ракет - наприклад, 7 із 13 під час одного великого удару.

Основними загрозами для української ППО залишаються російські "Іскандер-М" та північнокорейські "KN-23". Обидві ракети можуть слідувати квазібалістичними траєкторіями і застосовувати приманки, що ускладнює їхнє перехоплення. Українські військові зазначають, що повне відбиття атак залишилося можливим, проте сучасні удосконалення російських ракет значно підвищують ризики.

KN-23 запускається під час випробувань у Північній Кореї. Фото: державні ЗМІ Північної Кореї

Для посилення оборонних можливостей Україна прагне отримати додаткові батареї Patriot та перехоплювачі. США та європейські союзники працюють над постачанням нових систем, проте глобальний попит спричинив затримки.

Тимчасове зменшення ракетних атак з боку Росії напередодні міжнародних переговорів не знімає загрози, і ситуація підкреслює як важливість Patriot для захисту України, так і нові виклики через розвиток російських ракетних технологій.

Раніше повідомлялося, що Росія почала випробування FPV-дронів для скидання протипіхотних мін "Лепесток". Ця нова зброя може значно підвищити небезпеку для українських військових на фронті.