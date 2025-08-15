06:14  15 серпня
На трасі на Одещині легковик BMW влетів у відбійник: є загибла та постраждала
07:28  15 серпня
На Прикарпатті до 15 років засудили російського морпіха з окупованого Криму
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
UA | RU
UA | RU
15 серпня 2025, 10:15

Коли можуть дозволити виїзд чоловікам до 22 років

15 серпня 2025, 10:15
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

В Україні готуються зміни до правил перетину кордону для чоловіків призовного віку

Про це повідомляє "Forbes Ukraine", передає RegioNews.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів підняти віковий поріг для виїзду студентів-чоловіків за кордон з 18 до 22 років. Як повідомляє видання, оновлену постанову можуть підготувати вже наступного тижня.

Уряд спільно з військовим керівництвом працює над коригуванням чинних норм, що регулюють виїзд громадян під час воєнного стану. Зміни стосуватимуться тих, хто має намір виїхати з країни з метою навчання. Запровадження нового вікового ліміту має на меті розширити коло осіб, які зможуть продовжити освіту за кордоном.

Нагадаємо, президент у своєму дописі в Telegram від 12 серпня зазначив, що ініціатива спрямована на підтримку молоді. За його словами, це допоможе зберегти зв'язок з Україною та реалізувати себе у професійному і навчальному середовищі. Наразі точна дата набрання чинності змін поки не визначена, але рішення можуть ухвалити найближчим часом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна кордон воєнний стан студенти чоловік виїзд за кордон
Білий дім оприлюднив розклад саміту Трампа і Путіна: відомо точний час зустрічі
15 серпня 2025, 08:47
Ризик масштабних пожеж: у більшості регіонів оголошено п'ятий рівень небезпеки
15 серпня 2025, 08:35
Атака дронів на Сизранський НПЗ: зафіксовано десятки вибухів і пожежу
15 серпня 2025, 07:12
Всі новини »
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
У Луцьку 14-річний підліток впав у колектор
15 серпня 2025, 11:11
Стало відомо, скільки дітей загинуло через війну в Україні
15 серпня 2025, 10:59
До Дня Незалежності України: з'явився фінальний трейлер нового історичного екшну
15 серпня 2025, 10:55
П'ятеро травмованих у ДТП на Львівщині: вантажівка в'їхала в пішоходів
15 серпня 2025, 10:36
Ціни на ласощі Медового Спасу: скільки коштуватиме мед та мак в українських магазинах
15 серпня 2025, 10:35
У ексголови райради Рівненщини виявили землю на 5,6 млн грн - суд визнав їх необґрунтованими
15 серпня 2025, 10:33
Найменші запаси води за десятиріччя: яка ситуація з водосховищами в Україні
15 серпня 2025, 10:25
"Добряче за це отримував": актор Олександр Рудинський розповів, як його дружина реагує на інтимні сцени в кіно
15 серпня 2025, 10:15
У Миколаєві 20-річна студентка буде сидіти через наркотики
15 серпня 2025, 09:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
Всі блоги »