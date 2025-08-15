Фото: ілюстративне

Про це повідомляє "Forbes Ukraine", передає RegioNews.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів підняти віковий поріг для виїзду студентів-чоловіків за кордон з 18 до 22 років. Як повідомляє видання, оновлену постанову можуть підготувати вже наступного тижня.

Уряд спільно з військовим керівництвом працює над коригуванням чинних норм, що регулюють виїзд громадян під час воєнного стану. Зміни стосуватимуться тих, хто має намір виїхати з країни з метою навчання. Запровадження нового вікового ліміту має на меті розширити коло осіб, які зможуть продовжити освіту за кордоном.

Нагадаємо, президент у своєму дописі в Telegram від 12 серпня зазначив, що ініціатива спрямована на підтримку молоді. За його словами, це допоможе зберегти зв'язок з Україною та реалізувати себе у професійному і навчальному середовищі. Наразі точна дата набрання чинності змін поки не визначена, але рішення можуть ухвалити найближчим часом.