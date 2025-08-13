Иллюстративное фото

Сезонные фрукты в Украине подорожали в этом году. Поэтому варенье, соответственно, также "влетит в копеечку"

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

На традиционный рецепт сливового варенья не требуется много ингредиентов. Обычно это сливы, сахар и лимон. На приготовление 5 литров варенью понадобится до 4 килограммов слив. Столько же нужно сахару. Что касается лимонов, то хватит трех штук.

Стоимость слив в среднем колеблется от 40 до 69 гривен за кг. Соответственно, на 4 килограмма тратится от 160 до 276 гривен. На сахар для варенья придется потратить 136 гривен. Три лимона будут стоить около 47 гривен.

В общей сложности сливовое варенье обойдется в 343-459 гривен.

Напомним, ранее журналисты считали, сколько денег придется потратить на квашеную капусту. В общей сложности на 6 литров этой консервации необходимо примерно 263 гривны.