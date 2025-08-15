Ціни на ласощі Медового Спасу: скільки коштуватиме мед та мак в українських магазинах
Медовий Спас за новим календарем українці святкували 1 серпня. При цьому за старим календарем дата припадає на 14 серпня. Тому чимало громадян продовжують купувати мед та мак для традиційних страв
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Журналісти підрахували, скільки коштуватимуть мак та мед у популярних мережах супермаркетів. Що стосується маку, то цінники будуть такі:
- Пакетик 125 грамів сухого маку в АТБ коштуватиме 27,99 гривні;
- Макова начинка в АТБ коштуватиме 69,60 гривні за 275 грамів;
- У Сільпо сухий мак коштуватиме 45,99 гривні за 125 грамів, а за 140 грамів макової начинки доведеться заплатити від 55,99 гривні.
У випадку з медом, ціна залежить від ваги. Чим більший об'єм — тим буде вища вартість:
- В АТБ за банку меду 250 грамів треба заплатити 61,90 гривні;
- У Сільпо ціна на мед стартує з 34,40 гривні за 100 грамів;
- А у Varus мед можна купити баночку меду в 125 грамів за 36,60 гривні.
Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, чому на українському ринку подорожчав мед. Зазначалось, що в дерева квітнули в холоди. Тому зараз практично немає акацієвого меду. На продаж надходять лише запаси в минулого року.
