Додому повернули Богдана Ковальчука. Він з 17 років був у полоні росіян після того, як вони звинуватили його в роботі на українські спецслужби

Про це розповів голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Богдан Ковальчук проживав у Ясинуватій. У 2016 році він намагався виїхати в Торецьк, щоб завершити навчання та отримати диплом. Проте на блокпосту його тоді схопили російські терористи. Його звинуватили у нібито роботі на СБУ, зокрема у підриві автомобілів та будівлі окупаційної "поліції".

Тоді хлопцю було лише 17 років. Тепер, коли минуло 9 років полону, Богдана повернули до України.

"Тепер він в Україні. Тут він потрібен. Росіяни вкрали в нього так багато часу. Ми працюємо над тим, щоб повернути всіх наших людей з неволі", - зазначив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, у 2018 році так званий "суд" виніс хлопцю "вирок" – 10 років ув'язнення, його відправили у колонію в тимчасово окупованому Торезі.