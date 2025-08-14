21:26  14 серпня
У Дніпрі вантажівка загорілась на ходу
20:55  14 серпня
На Рівнещині онук до смерті побив дідуся
19:59  14 серпня
У Дружківці почалась обов'язкова евакуація родин з дітьми
14 серпня 2025, 23:07

9 років полону: детальніше про українця, якого росіяни схопили в 17 років

14 серпня 2025, 23:07
Додому повернули Богдана Ковальчука. Він з 17 років був у полоні росіян після того, як вони звинуватили його в роботі на українські спецслужби

Про це розповів голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Богдан Ковальчук проживав у Ясинуватій. У 2016 році він намагався виїхати в Торецьк, щоб завершити навчання та отримати диплом. Проте на блокпосту його тоді схопили російські терористи. Його звинуватили у нібито роботі на СБУ, зокрема у підриві автомобілів та будівлі окупаційної "поліції".

Тоді хлопцю було лише 17 років. Тепер, коли минуло 9 років полону, Богдана повернули до України.

"Тепер він в Україні. Тут він потрібен. Росіяни вкрали в нього так багато часу. Ми працюємо над тим, щоб повернути всіх наших людей з неволі", - зазначив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, у 2018 році так званий "суд" виніс хлопцю "вирок" – 10 років ув'язнення, його відправили у колонію в тимчасово окупованому Торезі.

війна окупанти діти
