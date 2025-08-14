18:12  14 августа
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
17:33  14 августа
Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине
13:56  14 августа
Фура с тоннами Coca-Cola перевернулась на трассе Киев - Одесса
UA | RU
UA | RU
14 августа 2025, 19:14

Домой вернулся украинец, 9 лет проведший в российском плену

14 августа 2025, 19:14
Читайте також українською мовою
фото: hromadske.ua
Читайте також
українською мовою

Во время обмена пленными с РФ вернулся Богдан Ковальчук, которого оккупанты схватили в возрасте 17 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

О возвращении Богдана в Украину журналистам сообщила его бабушка Татьяна Гоц.

После вторжения РФ на Донбасс парень пытался выехать из оккупированного города Ясиноватая к бабушке в тогдашний Дзержинск (ныне Торецк). Впрочем, он так и не доехал до нее – парня задержали на блокпосте. Богдана обвинили в сотрудничестве с СБУ и терактах против так называемой "ДНР". В 2018 году он получил приговор – 10 лет заключения.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Об этом свидетельствуют данные Bring Kids Back UA.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ Украина плен обмен пленных общество
В Украину вернули 84 пленных, среди них – военные и гражданские
14 августа 2025, 15:27
Студентов из Крыма принудительно отправляют работать в Курскую область, – ЦНС
14 августа 2025, 07:24
Миллиарды на убийства: сколько России стоят удары по Украине в 2025 году
12 августа 2025, 23:55
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
В Дружковке началась обязательная эвакуация семей с детьми
14 августа 2025, 19:59
Украинцы смогут развестись онлайн через Дию
14 августа 2025, 19:39
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине
14 августа 2025, 18:37
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
14 августа 2025, 18:12
57-летнего жителя Днепра зарезали ради микроавтобуса и спрятали тело в фортификационном сооружении
14 августа 2025, 18:00
В Харьковской области пройдет онлайн-встреча между властью и бизнесом
14 августа 2025, 17:45
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
14 августа 2025, 17:35
Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине
14 августа 2025, 17:33
В Генштабе рассказали о ситуации в Донецкой области
14 августа 2025, 17:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »