Домой вернулся украинец, 9 лет проведший в российском плену
Во время обмена пленными с РФ вернулся Богдан Ковальчук, которого оккупанты схватили в возрасте 17 лет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.
О возвращении Богдана в Украину журналистам сообщила его бабушка Татьяна Гоц.
После вторжения РФ на Донбасс парень пытался выехать из оккупированного города Ясиноватая к бабушке в тогдашний Дзержинск (ныне Торецк). Впрочем, он так и не доехал до нее – парня задержали на блокпосте. Богдана обвинили в сотрудничестве с СБУ и терактах против так называемой "ДНР". В 2018 году он получил приговор – 10 лет заключения.
Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Об этом свидетельствуют данные Bring Kids Back UA.
