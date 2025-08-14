Домой вернулся украинец, 9 лет проведший в российском плену

фото: hromadske.ua

Во время обмена пленными с РФ вернулся Богдан Ковальчук, которого оккупанты схватили в возрасте 17 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

О возвращении Богдана в Украину журналистам сообщила его бабушка Татьяна Гоц.

После вторжения РФ на Донбасс парень пытался выехать из оккупированного города Ясиноватая к бабушке в тогдашний Дзержинск (ныне Торецк). Впрочем, он так и не доехал до нее – парня задержали на блокпосте. Богдана обвинили в сотрудничестве с СБУ и терактах против так называемой "ДНР". В 2018 году он получил приговор – 10 лет заключения.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Об этом свидетельствуют данные Bring Kids Back UA.