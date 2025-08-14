19:59  14 серпня
14 серпня 2025, 20:35

Біля Зміїного впав російський Су-30СМ

14 серпня 2025, 20:35
Фото з відкритих джерел
У ЗСУ повідомили про падіння російського літака біля Зміїного. Окупанти шукають пілотів

Про це повідомили Військово-Морські сили ЗСУ, передає RegioNews.

Розвідка Військово-Морських сил ЗСУ отримала перехоплення про втрату зв'язку з російським літаком Су-30СМ. Відомо, що літак виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Ймовірно, сталось падіння з невстановлених причин.

"На даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів наразі не виявлено", - повідомили українські військові.

Нагадаємо, на початку липня військовий оглядач Bild Юліан Рьопке розповідав про історичний повітряний бій. Вперше українські військові збили російський Су-35 за допомогою західного винищувача F-16. За його даними, це сталось на Курському напрямку.

14 серпня 2025
07 серпня 2025
