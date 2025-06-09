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Об этом сообщает военный обозреватель Bild Юлиан Репке, передает RegioNews.

Немецкий обозреватель сообщил, что украинские военные впервые сбили российский Су-35 с помощью западного истребителя F-16. По его данным, это произошло на Курском направлении.

Эксперт назвал это сражение историческим. По его словам, "мегасамолет диктатора Путина" проиграл первое воздушное сражение. Журналист рассказал, что украинцы применили F-16 для атак позиций российских войск в Сумской и Курской областях, когда россияне направили в бой Су-35.

В результате российский пилот попал в засаду. Украина вместе с F-16 подняла шведский Saab 340 AEW&C, обнаруживший российский истребитель в 200–300 км и передавший координаты пилоту F-16. Тогда F-16 выпустил ракету AIM-120, которая попала в Су-35 вблизи города Коренево на Курщине. Российский пилот успел катапультироваться, а украинские пилоты вернулись на базу без потерь.

Напомним, что 7 июня Командование Воздушных сил ВСУ подтверждали поражение Су-35 на Курском направлении.

Отметим, что Су-35 — современный многоцелевой истребитель России, активно применяемый в войне против Украины, стоимость одного такого самолета 98-104 миллиона долларов.