16:37  09 июня
В центре Днепра у фонтана отдыхает настоящий питон – видео
15:55  09 июня
В Черкасской области пенсионер пытался убить своего зятя и его соседа
13:25  09 июня
ВСУ поразили российские истребители на аэродроме "Саваслейка"
UA | RU
UA | RU
09 июня 2025, 18:15

Историческое сражение: украинские военные на F-16 впервые сбили российский Су-35

09 июня 2025, 18:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Немецкий военный обозреватель рассказал, как "мегасамолет Путина" проиграл первое воздушное сражение. Российский пилот попал в засаду

Об этом сообщает военный обозреватель Bild Юлиан Репке, передает RegioNews.

Немецкий обозреватель сообщил, что украинские военные впервые сбили российский Су-35 с помощью западного истребителя F-16. По его данным, это произошло на Курском направлении.

Эксперт назвал это сражение историческим. По его словам, "мегасамолет диктатора Путина" проиграл первое воздушное сражение. Журналист рассказал, что украинцы применили F-16 для атак позиций российских войск в Сумской и Курской областях, когда россияне направили в бой Су-35.

В результате российский пилот попал в засаду. Украина вместе с F-16 подняла шведский Saab 340 AEW&C, обнаруживший российский истребитель в 200–300 км и передавший координаты пилоту F-16. Тогда F-16 выпустил ракету AIM-120, которая попала в Су-35 вблизи города Коренево на Курщине. Российский пилот успел катапультироваться, а украинские пилоты вернулись на базу без потерь.

Напомним, что 7 июня Командование Воздушных сил ВСУ подтверждали поражение Су-35 на Курском направлении.

Отметим, что Су-35 — современный многоцелевой истребитель России, активно применяемый в войне против Украины, стоимость одного такого самолета 98-104 миллиона долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
F-16 ВСУ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
Взрывы в Запорожье: оккупанты атаковали область дронами
09 июня 2025, 21:20
Россияне атаковали Днепропетровщину: есть погибший и раненые
09 июня 2025, 20:47
Без шоу, но с победительницей: кто стал Мисс Вселенная Украина-2025
09 июня 2025, 20:45
Россияне атаковали Херсонщину: есть пострадавшие, поврежденные дома
09 июня 2025, 19:47
В Днепропетровской области с 10 июня ожидается резкое похолодание: что известно
09 июня 2025, 19:05
В Киеве построят храм с кафе и детской: как это будет выглядеть
09 июня 2025, 18:49
Беременную женщину и ребенка под обстрелами КАБ удалось эвакуировать из Донетчины
09 июня 2025, 18:22
Полмиллиона на ветер: в Киеве предприниматель обманула иностранную компанию
09 июня 2025, 18:14
Наши папы на фронте: в Киевской области вспыхнул конфликт из-за российской музыки
09 июня 2025, 17:58
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »