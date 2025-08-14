19:59  14 серпня
У Дружківці почалась обов'язкова евакуація родин з дітьми
18:12  14 серпня
14 серпня помер львівський режисер та заслужений працівник культури Мирослав Мединський
13:56  14 серпня
Фура з тоннами Coca-Cola перекинулася на трасі Київ - Одеса
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2025, 19:14

Додому повернувся українець, який 9 років провів у російському полоні

14 серпня 2025, 19:14
Читайте также на русском языке
фото: hromadske.ua
Читайте также
на русском языке

Під час обміну полоненими з РФ повернувся Богдан Ковальчук, якого окупанти схопили у віці 17 років

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.

Про повернення Богдана в Україну журналістам повідомила його бабуся Тетяна Гоц.

Після второгнення РФ на Донбас хлопець намагався виїхати із окупованого міста Ясинувата до бабусі в тодішній Дзержинськ (нині Торецьк). Втім, він так і не доїхав до неї – хлопця затримали на блокпості. Богдана звинуватили у співпраці з СБУ і терактах проти так званої "ДНР". У 2018 році він отримав вирок — 10 років увʼязнення.

Нагадаємо, Україні від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. Про це свідчать дані Bring Kids Back UA.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ Україна полон обмін полонених суспільство
В Україну повернули 84 полонених, серед них – військові та цивільні
14 серпня 2025, 15:27
Студентів з Криму примусово відправляють працювати до Курської області, – ЦНС
14 серпня 2025, 07:24
Мільярди на вбивства: скільки Росії коштують удари по Україні в 2025 році
12 серпня 2025, 23:55
Всі новини »
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
РФ вкрала з окупованих територій понад 2 мільйони тонн зерна
14 серпня 2025, 20:05
У Дружківці почалась обов'язкова евакуація родин з дітьми
14 серпня 2025, 19:59
Бив та погрожував: у Харкові чоловік знущався з рідного батька
14 серпня 2025, 19:45
Українці зможуть розлучитися онлайн через Дію
14 серпня 2025, 19:39
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні
14 серпня 2025, 18:37
14 серпня помер львівський режисер та заслужений працівник культури Мирослав Мединський
14 серпня 2025, 18:12
57-річного жителя Дніпра зарізали заради мікроавтобуса та сховали тіло у фортифікаційній споруді
14 серпня 2025, 18:00
На Харківщині пройде онлайн-зустріч між владою та бізнесом
14 серпня 2025, 17:45
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
14 серпня 2025, 17:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »