Додому повернувся українець, який 9 років провів у російському полоні

Під час обміну полоненими з РФ повернувся Богдан Ковальчук, якого окупанти схопили у віці 17 років

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.

Про повернення Богдана в Україну журналістам повідомила його бабуся Тетяна Гоц.

Після второгнення РФ на Донбас хлопець намагався виїхати із окупованого міста Ясинувата до бабусі в тодішній Дзержинськ (нині Торецьк). Втім, він так і не доїхав до неї – хлопця затримали на блокпості. Богдана звинуватили у співпраці з СБУ і терактах проти так званої "ДНР". У 2018 році він отримав вирок — 10 років увʼязнення.

