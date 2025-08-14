У Генштабі розповіли про ситуацію на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 37 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Попів Яр, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне та Новоукраїнка.

"Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 34 атаки, бої тривають. Ситуація на напрямку стабілізується, Сили оборони вживають всіх необхідних заходів щодо виявлення та знищення груп російських окупантів, які напередодні проникли в тилові райони нашої оборони", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Відомо, що минулої доби військовослужбовці однієї з наших механізованих бригад взяли в полон п’ять військових армії РФ.

Нагадаємо, у напівоточеному росіянами Покровську залишаються понад 1,3 тис. мирних жителів. Їх евакуація наразі майже неможлива.