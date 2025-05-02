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02 мая 2025, 11:07

В Монако задержан сын эксглавы "Мотор Сечи" за хищение госимущества

02 мая 2025, 11:07
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фото: СБУ
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Сотрудники СБУ и Офис генпрокурора совместно с правоохранителями Франции и Монако задержали сына экспрезидента свода Мотор Сич Вячеслава Богуслаева за хищение активов предприятия

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, сын экспрезидента помог отцу перед началом полномасштабной войны присвоить акции компании, которые впоследствии были перепроданы третьим лицам.

Фигуранты дела присвоили контрольный пакет акций предприятия и реализовали его иностранным компаниям за 650 миллионов долларов США.

Вырученные средства злоумышленники использовали для приобретения элитной недвижимости в странах ЕС. В ходе следственных действий были проведены обыски в Монако и Запорожье.

Сыну экспрезидента доложено о подозрении по ч. 3 ст. 209 УК Украины – легализация имущества, полученного преступным путем организованной группой в особо крупном размере.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Новое подозрение также получил сам экспрезидент "Мотор Сичи". Его действия дополнительно квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, по факту хищения государственного имущества и его легализации через оффшорные механизмы.

Напомним, Вячеслав Богуслаев подозревается в государственной измене , его задержали правоохранители еще в октябре 2022 года.

По данным следствия Богуслаев контактировал с представителями российского ВПК и поддерживал оккупацию территории Украины россиянами. Суд несколько раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В декабре 2024 появилась информация, что 86-летний Вячеслав Богуслаев недавно пережил клиническую смерть.

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