В Україні судитимуть російського олігарха, який заволодів майном Львівського автобусного заводу

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, дії росіянина призвели до збитків підприємства у понад 350 млн грн.

Встановлено, що у 2005 році він очолив спостережну раду підприємства, що дозволяло ухвалювати рішення про відчуження майна. У 2008 році організував передачу 8 об’єктів нерухомості своїм комерційним структурам. Для цього підлеглі підробили фінансові документи. Це зекономило гроші олігарху та дозволило фактично вкрасти частину приміщень заводу.

Схожий механізм олігарх використав і у 2016 році.

Фігуранту інкримінують підробку документів та привласнення майна (ч. 3 ст. 27, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 358 (Підробка документів, печаток, штампів), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191(Привласнення, розтрата або заволодіння майном в особливо великих розмірах) КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, навесні 2025 року в Монако затримали сина ексглави "Мотор Січі" за розкрадання держмайна. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.