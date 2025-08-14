14:29  14 серпня
14 серпня 2025, 15:55

В Україні судитимуть російського олігарха, який заволодів майном Львівського автобусного заводу

14 серпня 2025, 15:55
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Завершено розслідування щодо російського бізнесмена Ігоря Чуркіна, який організував заволодіння нерухомим майном ЗАТ «Завод комунального транспорту» (колишній Львівський автобусний завод)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, дії росіянина призвели до збитків підприємства у понад 350 млн грн.

Встановлено, що у 2005 році він очолив спостережну раду підприємства, що дозволяло ухвалювати рішення про відчуження майна. У 2008 році організував передачу 8 об’єктів нерухомості своїм комерційним структурам. Для цього підлеглі підробили фінансові документи. Це зекономило гроші олігарху та дозволило фактично вкрасти частину приміщень заводу.

Схожий механізм олігарх використав і у 2016 році.

Фігуранту інкримінують підробку документів та привласнення майна (ч. 3 ст. 27, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 358 (Підробка документів, печаток, штампів), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191(Привласнення, розтрата або заволодіння майном в особливо великих розмірах) КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, навесні 2025 року в Монако затримали сина ексглави "Мотор Січі" за розкрадання держмайна. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

