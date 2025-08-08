фото: Facebook

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

Виктория Рощина исчезла в августе 2023 года на территории, подконтрольной российским войскам. О гибели журналистки стало известно только в октябре того же года, однако ее тело не возвращали Украине на протяжении нескольких месяцев.

29 апреля международный проект Viktoriia Project обнародовал результаты собственного расследования. Согласно экспертному заключению, тело, принадлежащее Виктории Рощиний, имеет многочисленные признаки пыток и следы вскрытия, что свидетельствует о жестоком обращении во время пребывания в плену.

Виктория Рощина пропала в августе 2023 года

Журналистка работала с разными украинскими медиа и была известна своей активной позицией и профессионализмом. Ее смерть стала большой утратой для журналистского сообщества Украины.

Ранее сообщалось о системных пытках украинских пленных в российском СИЗО, где среди жертв была журналистка Виктория Рощина. Недавно бывшему руководителю следственного изолятора №2 в городе Таганрог Ростовской области сообщили о подозрении в жестоком обращении с удерживаемыми гражданами Украины.

Напомним, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, между Украиной и Россией были достигнуты предварительные договоренности по обмену пленными. В рамках этой договоренности ожидалось возвращение находившейся в плену Виктории Рощиной.

Однако ее смерть во время перевозки стала большим ударом для украинского медиасообщества и общественности. Информация про обстоятельства гибели все еще вызывает много вопросов и требует дальнейшего расследования.