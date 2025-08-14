14:29  14 серпня
14 серпня 2025, 15:27

В Україну повернули 84 полонених, серед них – військові та цивільні

14 серпня 2025, 15:27
фото: Telegram/Zelenskiy / Official
В Україні відбувся черговий обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися 84 громадянина – як військові, так і цивільні

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Більшість із них потребує медичної допомоги та тривалої реабілітації.

Серед звільнених цивільних є люди, яких утримували у полоні ще з 2014, 2016 та 2017 років. Також серед повернених військових – захисники Маріуполя, які брали участь в обороні міста під час повномасштабного вторгнення.

До організації обміну були залучені Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Президента та інші спецслужби. Окремо відзначається допомога Об’єднаних Арабських Еміратів у реалізації цього процесу.

За словами очільника країни, нові обміни продовжуватимуться, а внесок українських військових на фронті створює можливості для повернення додому тих, хто досі перебуває в полоні.

Раніше повідомлялося, українська журналістка Вікторія Рощина стала жертвою жорстокого поводження в російському полоні. 8 серпня у Києві відбулась прощальна церемонія. Її смерть стала великою втратою для журналістської спільноти України.

