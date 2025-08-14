фото: Telegram/Zelenskiy / Official

В Україні відбувся черговий обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися 84 громадянина – як військові, так і цивільні

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Більшість із них потребує медичної допомоги та тривалої реабілітації.

Серед звільнених цивільних є люди, яких утримували у полоні ще з 2014, 2016 та 2017 років. Також серед повернених військових – захисники Маріуполя, які брали участь в обороні міста під час повномасштабного вторгнення.

До організації обміну були залучені Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Президента та інші спецслужби. Окремо відзначається допомога Об’єднаних Арабських Еміратів у реалізації цього процесу.

За словами очільника країни, нові обміни продовжуватимуться, а внесок українських військових на фронті створює можливості для повернення додому тих, хто досі перебуває в полоні.

