Украина получила 136 тысяч доз вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка

В Украину поступила партия из 136 000 доз вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка (АКДП). Вакцина является частью поставок в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения Украины с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации, соглашение о партнерстве с которым было подписано в конце 2024 года

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Вакцина АКДП входит в Национальный календарь профилактических прививок и предназначена для вакцинации детей.

Она защищает от трех опасных болезней:

Дифтерия – может поражать сердце, нервную систему и почки;

Столбняк – поражает нервную систему, имеет высокий уровень смертности (до 70%);

Коклюш – легко распространяется, вызывает сильный кашель, особенно опасный для младенцев.

По Национальному календарю, прививки против дифтерии, коклюша и столбняка дети получают в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев, а ревакцинации проводятся в 6 и 16 лет, а также каждые 10 лет в течение жизни.

Прививки являются бесплатными и доступными в медицинских учреждениях по всей стране.

Напомним, что недавно Украина получила 300 тысяч доз вакцины БЦЖ в рамках сотрудничества с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации. Вакцина предназначена для профилактической прививки новорожденных от туберкулеза.