07:35  14 серпня
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
01:50  14 серпня
У Харкові відкриють унікальну фотовиставку про появу науки
08:49  14 серпня
В Ужгороді земля заводу пішла з молотка за безцінь: судитимуть експосадовця міськради
14 серпня 2025, 12:06

В Україні виявили два нові варіанти COVID-19: Stratus і Nimbus

14 серпня 2025, 12:06
Фото: Міністерство охорони здоров'я
Нові мутації коронавірусу виявили в Україні

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

В Україні зафіксували випадки нових субваріантів коронавірусу - "Nimbus" та "Stratus". Обидва субваріанти є новими мутаціями штаму Омікрон і наразі домінують у світі.

За даними Центру громадського здоров’я України, станом на початок серпня в країні підтвердили 38 випадків субваріанта "Stratus" та один випадок "Nimbus". Загалом із 4 по 10 серпня COVID-19 діагностували у 1 197 українців.

Фахівці наголошують, що на тлі сезонного зростання захворюваності особливо важливо дотримуватися профілактичних заходів. Вакцинація залишається рекомендованою для людей із груп ризику, які можуть тяжко переносити хворобу.

В Україні застосовують спеціалізовану вакцину проти Омікрону, адаптовану для захисту від нових субваріантів. Вона забезпечує додатковий захист від "Stratus", "Nimbus" та інших варіантів, що циркулюють у світі.

Раніше повідомлялося, в Україні підтвердили випадки нового субваріанту коронавірусу Stratus. За словами експертів, його поширення не загрожує перевантаженням лікарень, проте слід дотримуватися профілактичних заходів.

