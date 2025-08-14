Фото: Міністерство охорони здоров'я

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

В Україні зафіксували випадки нових субваріантів коронавірусу - "Nimbus" та "Stratus". Обидва субваріанти є новими мутаціями штаму Омікрон і наразі домінують у світі.

За даними Центру громадського здоров’я України, станом на початок серпня в країні підтвердили 38 випадків субваріанта "Stratus" та один випадок "Nimbus". Загалом із 4 по 10 серпня COVID-19 діагностували у 1 197 українців.

Фахівці наголошують, що на тлі сезонного зростання захворюваності особливо важливо дотримуватися профілактичних заходів. Вакцинація залишається рекомендованою для людей із груп ризику, які можуть тяжко переносити хворобу.

В Україні застосовують спеціалізовану вакцину проти Омікрону, адаптовану для захисту від нових субваріантів. Вона забезпечує додатковий захист від "Stratus", "Nimbus" та інших варіантів, що циркулюють у світі.

Раніше повідомлялося, в Україні підтвердили випадки нового субваріанту коронавірусу Stratus. За словами експертів, його поширення не загрожує перевантаженням лікарень, проте слід дотримуватися профілактичних заходів.