07:35  14 серпня
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
01:50  14 серпня
У Харкові відкриють унікальну фотовиставку про появу науки
03:50  14 серпня
В Україні дорожчає мед: скільки доведеться платити за літр
14 серпня 2025, 08:53

Україна отримала 136 тисяч доз вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця

14 серпня 2025, 08:53
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Україну надійшла партія з 136 000 доз вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця (АКДП). Вакцина є частиною поставок у межах співпраці Міністерства охорони здоров'я України з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації, угоду про партнерство з яким було підписано наприкінці 2024 року

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Зазначається, що вакцина АКДП входить до Національного календаря профілактичних щеплень і призначена для вакцинації дітей.

Вона захищає від трьох небезпечних хвороб:

  • Дифтерія – може вражати серце, нервову систему та нирки;
  • Правець – уражає нервову систему, має високий рівень смертності (до 70%);
  • Кашлюк – легко поширюється, викликає сильний кашель, особливо небезпечний для немовлят.

За Національним календарем, щеплення проти дифтерії, кашлюку та правця діти отримують у віці 2, 4, 6 та 18 місяців, а ревакцинації проводяться у 6 та 16 років, а також кожні 10 років упродовж життя.

Щеплення є безкоштовним і доступними у медичних закладах по всій країні.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала 300 тисяч доз вакцини БЦЖ у межах співпраці з Глобальним альянсом із вакцин та імунізації. Вакцина призначена для профілактичного щеплення новонароджених дітей від туберкульозу

