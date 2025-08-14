Україна отримала 136 тисяч доз вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україну надійшла партія з 136 000 доз вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця (АКДП). Вакцина є частиною поставок у межах співпраці Міністерства охорони здоров'я України з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації, угоду про партнерство з яким було підписано наприкінці 2024 року

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Зазначається, що вакцина АКДП входить до Національного календаря профілактичних щеплень і призначена для вакцинації дітей.

Вона захищає від трьох небезпечних хвороб:

Дифтерія – може вражати серце, нервову систему та нирки;

Правець – уражає нервову систему, має високий рівень смертності (до 70%);

Кашлюк – легко поширюється, викликає сильний кашель, особливо небезпечний для немовлят.

За Національним календарем, щеплення проти дифтерії, кашлюку та правця діти отримують у віці 2, 4, 6 та 18 місяців, а ревакцинації проводяться у 6 та 16 років, а також кожні 10 років упродовж життя.

Щеплення є безкоштовним і доступними у медичних закладах по всій країні.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала 300 тисяч доз вакцини БЦЖ у межах співпраці з Глобальним альянсом із вакцин та імунізації. Вакцина призначена для профілактичного щеплення новонароджених дітей від туберкульозу