Украина получила 300 тысяч доз вакцины для прививки младенцев от туберкулеза

Украина получила 300 тысяч доз вакцины БЦЖ в рамках сотрудничества с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Gavi). Вакцина предназначена для профилактической прививки новорожденных от туберкулеза

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что вся партия уже распределена между регионами в соответствии с потребностями и сейчас доставляется в медицинские учреждения.

Прививка бесплатная в государственных медучреждениях, а также в частных клиниках, имеющих договор с Национальной службой здоровья.

Специалисты отмечают, что туберкулез у младенцев может иметь тяжелое течение — с поражением печени, почек, костей, а также высоким риском развития туберкулезного менингита.

Возбудитель передается воздушно-капельным путем – во время чихания, кашля, разговора с инфицированным человеком.

Когда вакцинируют новорожденных

Сейчас БЦЖ вводят на 3-5 день после рождения.

С 1 января 2026 года, согласно обновленному Календарю прививок, вакцинацию будут проводить уже на первые сутки жизни (через 24 часа).

Если ребенка не вакцинировали в родильном – прививку можно сделать позже, после консультации с врачом.

Напомним, недавно Украина получила 70 тысяч доз комбинированной вакцины ПЕНТА-Hib, обеспечивающей защиту сразу от пяти инфекций. Прививку можно сделать бесплатно в государственных или частных медучреждениях.