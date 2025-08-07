08:12  07 августа
В Украине — чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие области в зоне риска
07:43  07 августа
В Киеве из озера вытащили тело человека
21:20  06 августа
На Волыни водителю стало плохо за рулем, из-за чего авто вылетело в болото
UA | RU
UA | RU
07 августа 2025, 08:24

Украина получила 300 тысяч доз вакцины для прививки младенцев от туберкулеза

07 августа 2025, 08:24
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украина получила 300 тысяч доз вакцины БЦЖ в рамках сотрудничества с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Gavi). Вакцина предназначена для профилактической прививки новорожденных от туберкулеза

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что вся партия уже распределена между регионами в соответствии с потребностями и сейчас доставляется в медицинские учреждения.

Прививка бесплатная в государственных медучреждениях, а также в частных клиниках, имеющих договор с Национальной службой здоровья.

Специалисты отмечают, что туберкулез у младенцев может иметь тяжелое течение — с поражением печени, почек, костей, а также высоким риском развития туберкулезного менингита.

Возбудитель передается воздушно-капельным путем – во время чихания, кашля, разговора с инфицированным человеком.

Когда вакцинируют новорожденных

Сейчас БЦЖ вводят на 3-5 день после рождения.

С 1 января 2026 года, согласно обновленному Календарю прививок, вакцинацию будут проводить уже на первые сутки жизни (через 24 часа).

Если ребенка не вакцинировали в родильном – прививку можно сделать позже, после консультации с врачом.

Напомним, недавно Украина получила 70 тысяч доз комбинированной вакцины ПЕНТА-Hib, обеспечивающей защиту сразу от пяти инфекций. Прививку можно сделать бесплатно в государственных или частных медучреждениях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина прививка вакцина туберкулез младенец Минздрав
Новый штамм коронавируса Stratus: что известно о его распространении в Украине
06 августа 2025, 19:58
В роддоме Кропивницкого второй месяц находится младенец, которого оставила мать
06 августа 2025, 19:42
Все новости »
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
Избили и оставили без сознания: в Киеве будут судить мужчин за жестокое нападение
07 августа 2025, 09:24
Силы ПВО сбили 89 вражеских дронов: есть попадания на 11 локациях
07 августа 2025, 09:14
На Хмельнитчине автомобиль столкнулся с локомотивом: есть пострадавшая
07 августа 2025, 08:57
В Николаеве раздался взрыв
07 августа 2025, 08:47
Ночная атака на Днепропетровщину: сбито 33 БпЛА, ранены люди, уничтожены авто и дома
07 августа 2025, 08:39
В Украине — чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие области в зоне риска
07 августа 2025, 08:12
Россияне обстреляли Сумы и громаду: повреждены дома, есть раненый
07 августа 2025, 07:50
В Херсоне продолжается эвакуация жителей микрорайона Корабел: сколько людей уже в безопасности
07 августа 2025, 07:47
В Киеве из озера вытащили тело человека
07 августа 2025, 07:43
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »