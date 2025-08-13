Ілюстративне фото

Національне агентство з питань запобігання корупції проаналізувало декларації державних службовців та представників місцевого самоврядування. З'ясувалось, що в багатьох випадках мільйони готівки вказують в якості подарунків

Про це повідомляє Економічна правда, передає RegioNews.

З даними Нацагентства, за 2021 рік було 24,2 тисячі декларацій чиновників, в яких загалом вказали 3,48 мільярда гривень грошових подарунків. У 2022 році таких декларацій було 20,3 тисячі з подарунками на 3,93 мільярда гривень.

У 2023 році 24,2 тисячі чиновників отримали в подарунок 3,52 мільярда гривень. Уже минулого року у 25,4 тисячі декларацій було вказано подарунків на 4,39 мільярда гривень. Варто зазначити, що йдеться саме про готівку.

"Звичайно, у кожного, зокрема, й у публічних службовців можуть бути багаті та щедрі родичі та інші близькі особи. Проте деякі недоброчесні посадовці декларують нібито подаровані гроші для легалізації незаконних статків", – зазначили в Нацагентстві.

Під час проведення повних перевірок декларацій часто виявляються порушення. Зокрема, декларанти не можуть надати підтверджувальних документів щодо отримання таких подарунків або НАЗК встановлює, що подаровані кошти перевищують законні доходи самих дарувальників.

Нагадаємо, українські посадовці продовжують допускати численні порушення при поданні декларацій. Лише за пів року в кожній третій були виявлені суттєві неточності на мільярди гривень.