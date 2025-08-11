Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 11 августа россияне атаковали Украину 71 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила/подавила 59 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны.

В Воздушных силах отметили, что зафиксировано попадание 12 БпЛА на шести локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Напомним, аварийно-спасательные работы на месте обстрела Запорожья 10 августа завершены. В результате атаки пострадали по меньшей мере 20 человек.