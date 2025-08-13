09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
07:29  13 серпня
ДТП з п’ятьма загиблими на Хмельниччині: водійці оголосили підозру
07:17  13 серпня
У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
UA | RU
UA | RU
13 серпня 2025, 12:44

Міноборони запускає експериментальну програму "Контракт 18–24: Дрони"

13 серпня 2025, 12:44
Читайте также на русском языке
фото: Міноборони
Читайте также
на русском языке

Визначено перелік підрозділів та посад операторів безпілотних систем по «Контракту 18-24»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міноборони.

Відтепер для вибору доступні 46 підрозділів. Серед них, зокрема, 414-та окрема бригада ударних безпілотних систем "Птахи Мадяра" та 20 окремий полк безпілотних систем "К-2".

Затверджено 32 штатні посади, пов'язані з експлуатацією безпілотників у рамках проєкту. Зокрема:

оператор FPV-дронів;

оператор інженерних наземних роботизованих комплексів;

оператор БПЛА літакового типу бойового та спеціального призначення.

Тим, хто підпише контракт, гарантують:

• 200 000 грн одразу після підписання контракту;

• 300 000 грн після навчання;

• 500 000 грн після 2 років служби;

• щомісячне забезпечення до 120 000 грн.

Окрім цього, іпотека під 0%, безкоштовна освіта, медобслуговування, соцгарантії.

Раніше у Міноборони назвали випадки, коли заброньованих можуть направити на ВЛК. Зокрема йдеться про військовозобов'язаних, які раніше були визнані обмежено придатними і не проходили повторного медогляду (крім осіб з офіційно встановленою інвалідністю).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Міноборони безпілотний комплекс безпілотники ЗСУ Контракт 18-24
Українські роботи для армії: ще 8 нових платформ кодифіковано у липні
12 серпня 2025, 10:31
Сили ППО вночі знешкодили 59 російських безпілотників
11 серпня 2025, 08:18
Військовим дозволять напряму повідомляти НАЗК про корупцію: що відомо
11 серпня 2025, 07:58
Всі новини »
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
В Україні з’явився новий вид комарів: їхній укус може призвести до паралічу
13 серпня 2025, 14:14
Фіктивна інвалідність у держорганах: у ДБР розповіли, скільки рішень скасовано
13 серпня 2025, 13:47
В Україні запустили спеціальну картку для отримання державних виплат
13 серпня 2025, 13:39
Харківщина й ООН разом працюють над допомогою вразливим верствам населення
13 серпня 2025, 13:13
У Львові почали курсувати швейцарські трамваї
13 серпня 2025, 13:09
Окупанти повторно обстріляли місце атаки на Херсонщині: поранено поліцейських
13 серпня 2025, 12:51
Заховав між кавунами: на Вінниччині в автівці іноземця знайшли антикварний самовар
13 серпня 2025, 12:40
"Бізнес" на наркотиках: у Житомирі викрили підпільну лабораторію амфетаміну
13 серпня 2025, 12:26
У Кременчуці судитимуть лікарку за смерть новонародженої дитини
13 серпня 2025, 12:01
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »