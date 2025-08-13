Міноборони запускає експериментальну програму "Контракт 18–24: Дрони"

фото: Міноборони

Визначено перелік підрозділів та посад операторів безпілотних систем по «Контракту 18-24»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міноборони.

Відтепер для вибору доступні 46 підрозділів. Серед них, зокрема, 414-та окрема бригада ударних безпілотних систем "Птахи Мадяра" та 20 окремий полк безпілотних систем "К-2".

Затверджено 32 штатні посади, пов'язані з експлуатацією безпілотників у рамках проєкту. Зокрема:

оператор FPV-дронів;

оператор інженерних наземних роботизованих комплексів;

оператор БПЛА літакового типу бойового та спеціального призначення.

Тим, хто підпише контракт, гарантують:

• 200 000 грн одразу після підписання контракту;

• 300 000 грн після навчання;

• 500 000 грн після 2 років служби;

• щомісячне забезпечення до 120 000 грн.

Окрім цього, іпотека під 0%, безкоштовна освіта, медобслуговування, соцгарантії.

Раніше у Міноборони назвали випадки, коли заброньованих можуть направити на ВЛК. Зокрема йдеться про військовозобов'язаних, які раніше були визнані обмежено придатними і не проходили повторного медогляду (крім осіб з офіційно встановленою інвалідністю).