Міноборони запускає експериментальну програму "Контракт 18–24: Дрони"
Визначено перелік підрозділів та посад операторів безпілотних систем по «Контракту 18-24»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міноборони.
Відтепер для вибору доступні 46 підрозділів. Серед них, зокрема, 414-та окрема бригада ударних безпілотних систем "Птахи Мадяра" та 20 окремий полк безпілотних систем "К-2".
Затверджено 32 штатні посади, пов'язані з експлуатацією безпілотників у рамках проєкту. Зокрема:
оператор FPV-дронів;
оператор інженерних наземних роботизованих комплексів;
оператор БПЛА літакового типу бойового та спеціального призначення.
Тим, хто підпише контракт, гарантують:
• 200 000 грн одразу після підписання контракту;
• 300 000 грн після навчання;
• 500 000 грн після 2 років служби;
• щомісячне забезпечення до 120 000 грн.
Окрім цього, іпотека під 0%, безкоштовна освіта, медобслуговування, соцгарантії.
