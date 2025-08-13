Реакція посла України на інцидент із прапором УПА у Варшаві

Фото: Х/Jakub Banaszek

Посол України в Польщі Василь Боднар прокоментував події, що сталися 9 серпня під час концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві

Про це повідомляє RMF24, передає RegioNews.

Дипломат наголосив, що ті, хто порушує закон у Польщі, повинні нести відповідальність згідно з польським законодавством.

"Я взагалі не розумію, чому українці пішли на цей стадіон. Концерт був російською мовою, а ті, хто розмовляє цією мовою, зараз вбивають українців, ведуть війну і знищують Україну", – заявив Боднар.

Він підкреслив, що українці, які перебувають у Польщі, є гостями і мають поважати місцеві закони та традиції. Посол також висловив сподівання, що польські правоохоронці відреагують належним чином на інцидент.

Боднар зазначив, що інцидент може негативно вплинути як на двосторонні українсько-польські відносини, так і на ставлення до українців у Польщі загалом.

Дипломат також наголосив, що люди, які поводилися неналежно, найімовірніше, не є постійними мешканцями Польщі, а приїхали з інших країн.

Нагадаємо, Польща депортує 57 громадян України, які спровокували сутички на концерті білоруського співака Макса Коржа у Варшаві.

Макс Корж виступив у Варшаві 9 серпня. Деякі відвідувачі перестрибнули через бар'єри і запалили фаєри. Крім того, під час концерту один із відвідувачів розгорнув прапор УПА з тризубом, а інший — синьо-жовтий прапор із символом "Ідея Нація". Правоохоронці затримали понад 100 осіб, багатьох із них оштрафували.