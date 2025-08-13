Ілюстративне фото

Сезонні фрукти в Україні цьогоріч подорожчали. Тому варення, відповідно, також "влетить в копієчку"

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

На традиційний рецепт сливового варення не потрібно багато інгредієнтів. Зазвичай це сливи, цукор та лимон. На приготування 5 літрів варення знадобиться до 4 кілограмів слив. Стільки ж потрібно цукру. Що стосується лимонів, вистачить трьох штук.

Вартість слив у середньому коливається від 40 до 69 гривень за кілограм. Відповідно, на 4 кілограми витрачається від 160 до 276 гривень. На цукор для варення доведеться витратити 136 гривень. Три лимони коштуватимуть близько 47 гривень.

Загалом сливове варення обійдеться в 343-459 гривень.

Нагадаємо, раніше журналісти рахували, скільки грошей доведеться витратити цьогоріч на квашену капусту. Загалом на 6 літрів цієї консервації необхідно приблизно 263 гривні.