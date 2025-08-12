07:29  13 августа
12 августа 2025, 22:55

Операция "Паутина": СБУ создало фейковую логистическую компанию в Челябинске

12 августа 2025, 22:55
Фото: СБУ
Глава СБУ Василий Малюк рассказал, какой была подготовка к операции "Паутина". По его словам, процесс был подробным

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

По словам Василия Малюка, для реализации спецоперации СБУ создало логистическую компанию в Челябинске. Украинские агенты арендовали помещения и склады рядом с местным управлением ФСБ. Впоследствии также купили пять грузовых автомобилей. Сначала наемные водители действительно перевозили разные грузы: это было нужно, чтобы закрепить работу под прикрытием.

"Каждый из охотничьих домиков – полностью автономен. В них находились батареи EcoFlow, солнечные батареи и другие группы товаров. Это давало возможность непрерывно подпитывать дроны", – рассказал Василий Малюк.

Он также добавил, что поражение произошло БпЛА, состоявшие из двух частей по 800 граммов (то есть в общей сложности 1600) специальной смеси, которая имеет аккумулятивно-фугасный эффект: для того, чтобы прожигать сам корпус самолета и уже внутри производить взрыв.

Напомним, что ранее СБУ провела спецоперацию "Паутина", нанеся дроновые удары по российским аэродромам. В результате работы украинских военных поражено более 40 российских самолетов. Это, в частности, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 и разведчики А-50У. Примерная стоимость пораженной авиации РФ свыше 7 миллиардов долларов.

