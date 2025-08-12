07:29  13 серпня
ДТП з п’ятьма загиблими на Хмельниччині: водійці оголосили підозру
07:17  13 серпня
У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
07:59  13 серпня
У Кривому Розі 5-річний хлопчик загинув після падіння з 9-го поверху
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2025, 22:55

Операція "Павутина": СБУ створило фейкову логістичну компанію в Челябінську

12 серпня 2025, 22:55
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Голова СБУ Василь Малюк розповів, якою була підготовка до операції "Павутина". За його словами, процес був детальним

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

За словами Василя Малюка, для реалізації спецоперації СБУ створило логістичну компанію у Челябінську. Українські агенти орендували приміщення і склади поруч з місцевим управлінням ФСБ. Згодом також купили п’ять вантажних автомобілів. Спочатку наймані водії дійсно перевозили різні вантажі: це було потрібно, щоб закріпити роботу під прикриттям.

"Кожен з мисливських будиночків – повністю автономний. У них знаходилися батареї EcoFlow, сонячні батареї та інші групи товарів. Це давало можливість безперервно підживлювати дрони", - розповів Василь Малюк.

Він також додав, що ураження відбулося БпЛА, які складалися з двох частин по 800 грамів (тобто загалом 1600) спеціальної суміші, яка має акумулятивно-фугасний ефект: для того, щоб пропалювати сам корпус літака і вже всередині спричиняти вибух.

Нагадаємо, що раніше СБУ провела спецоперацію "Павутина", завдавши дронових ударів по російських аеродромах. У результаті роботи українських військових уражено понад 40 російських літаків. Це, зокрема, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 та літаки-розвідники А-50У. Орієнтовна вартість ураженої авіації РФ понад 7 мільярдів доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ операція Павутина
Безпілотники СБУ знищили склад "Шахедів" у Татарстані
09 серпня 2025, 15:39
СБУ підтвердила: жодних перешкод для призначення Цивінського немає
31 липня 2025, 11:04
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
У Кривому Розі 5-річний хлопчик загинув після падіння з 9-го поверху
13 серпня 2025, 07:59
Президент Румунії планує восени відвідати Київ
13 серпня 2025, 07:50
Наслідки обстрілів Нікопольщини: пошкоджена багатоповерхівка, виникла пожежа
13 серпня 2025, 07:47
Майже 900 окупантів і 23 артсистеми: у Генштабі назвали втрати росіян за добу
13 серпня 2025, 07:38
На Дніпропетровщині судитимуть двох правоохоронців, які вимагали хабарі на блокпості
13 серпня 2025, 07:34
ДТП з п’ятьма загиблими на Хмельниччині: водійці оголосили підозру
13 серпня 2025, 07:29
У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
13 серпня 2025, 07:17
Зеленський, Трамп і Венс зустрінуться онлайн: про що говоритимуть
13 серпня 2025, 07:15
Леся Нікітюк розповіла, чому обрала Володимира Дантеса
13 серпня 2025, 01:50
Відомий стиліст розповів, як робив стрижку Петру Порошенку
13 серпня 2025, 01:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Павло Казарін
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Всі блоги »