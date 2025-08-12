Фото: СБУ

Голова СБУ Василь Малюк розповів, якою була підготовка до операції "Павутина". За його словами, процес був детальним

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

За словами Василя Малюка, для реалізації спецоперації СБУ створило логістичну компанію у Челябінську. Українські агенти орендували приміщення і склади поруч з місцевим управлінням ФСБ. Згодом також купили п’ять вантажних автомобілів. Спочатку наймані водії дійсно перевозили різні вантажі: це було потрібно, щоб закріпити роботу під прикриттям.

"Кожен з мисливських будиночків – повністю автономний. У них знаходилися батареї EcoFlow, сонячні батареї та інші групи товарів. Це давало можливість безперервно підживлювати дрони", - розповів Василь Малюк.

Він також додав, що ураження відбулося БпЛА, які складалися з двох частин по 800 грамів (тобто загалом 1600) спеціальної суміші, яка має акумулятивно-фугасний ефект: для того, щоб пропалювати сам корпус літака і вже всередині спричиняти вибух.

Нагадаємо, що раніше СБУ провела спецоперацію "Павутина", завдавши дронових ударів по російських аеродромах. У результаті роботи українських військових уражено понад 40 російських літаків. Це, зокрема, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 та літаки-розвідники А-50У. Орієнтовна вартість ураженої авіації РФ понад 7 мільярдів доларів.