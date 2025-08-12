18:29  12 серпня
На Київщині жінка осквернила меморіал на Алеї пам’яті Героїв
16:59  12 серпня
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
16:44  12 серпня
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
12 серпня 2025, 20:51

"Знайдемо і знищимо": Зеленський відреагував на прорив росіян у Донецькій області

12 серпня 2025, 20:51
фото: Офіс Президента України
Президент України Володимир Зеленський визнав, що найскладніша ситуація зараз на Донбасі

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Найскладніша ситуація, за словами Зеленського, наразі в напрямку Краматорську.

"Всі вони без техніки, тільки зброя в руках. Деяких вже знайдено, частково знищено, частково взято в полон. Інших також знайдемо і знищимо найближчим часом", — заявив Зеленський.

Український лідер пояснив, що мета цих просувань ворога — до 15 серпня сформувати певний інформаційний простір перед зустріччю Путіна з Трампом, особливо в американському просторі, що Росія йде вперед, а Україна втрачає.

Нагадаємо, 12 серпня Володимир Зеленський заявив, що Україні не вистачає грошей на дрони, тому країна шукає фінансування у європейських партнерів. Скільки грошей потрібно на безпілотники, він не уточнив.

Донецька область Володимир Зеленський війна РФ армія
08 серпня 2025
07 серпня 2025
