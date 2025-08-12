Завтра в Україні буде до +30 градусів та сонячна погода

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Найближчими днями дощі та похолодання в Україні малоймовірні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, у середу, 13-го серпня, в Україні протягом очікується +24…+28 градусів, у південній частині та на Закарпатті повітря прогріється до +28…+30 градусів.

У Києві завтра очікується суха сонячна погода з температурою повітря вночі близько +15, вдень близько +25 градусів.

"Так і буде до кінця тижня, а в неділю та понеділок ще й посилиться спека", - підсумувала Н.Діденко.

Нагадаємо, з 12 по 14 серпня в окремих регіонах України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.