12 серпня 2025, 19:29

Завтра в Україні буде до +30 градусів та сонячна погода

12 серпня 2025, 19:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Найближчими днями дощі та похолодання в Україні малоймовірні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, у середу, 13-го серпня, в Україні протягом очікується +24…+28 градусів, у південній частині та на Закарпатті повітря прогріється до +28…+30 градусів.

У Києві завтра очікується суха сонячна погода з температурою повітря вночі близько +15, вдень близько +25 градусів.

"Так і буде до кінця тижня, а в неділю та понеділок ще й посилиться спека", - підсумувала Н.Діденко.

Нагадаємо, з 12 по 14 серпня в окремих регіонах України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

погода Синоптики прогноз літо серпень
08 серпня 2025
