Завтра в Україні буде до +30 градусів та сонячна погода
Найближчими днями дощі та похолодання в Україні малоймовірні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
За її словами, у середу, 13-го серпня, в Україні протягом очікується +24…+28 градусів, у південній частині та на Закарпатті повітря прогріється до +28…+30 градусів.
У Києві завтра очікується суха сонячна погода з температурою повітря вночі близько +15, вдень близько +25 градусів.
"Так і буде до кінця тижня, а в неділю та понеділок ще й посилиться спека", - підсумувала Н.Діденко.
Нагадаємо, з 12 по 14 серпня в окремих регіонах України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
