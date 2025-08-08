Скриншот с видео

В Кривом Роге зафиксировали смерч, который привлек внимание местных жителей и вызвал оживленное обсуждение в соцсетях

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Кривом Роге местные жители стали свидетелями необычного природного явления - вблизи Первомайского карьера в Терновском районе зафиксировали смерч. Это редкое метеорологическое явление вызвало большой интерес среди криворожцев.

Снимки и видео смерча быстро распространились в соцсетях, где люди активно обсуждают увиденное.

Смерчи обычно возникают в теплое время года и сопровождаются сильным ветром, который может причинить ущерб. К счастью, на этот раз информации о разрушениях или пострадавших нет.

Напоминаем, что 6 августа в Днепре зафиксировали мини-смерч, который пронесся по жилому району города, повредив торговые палатки и автомобили. Местные жители сняли видео вихря, которое мгновенно стало популярным в соцсетях, вызвав волну обсуждений.