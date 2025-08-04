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04 августа 2025, 22:11

Мужчины массово поступают на аспирантуру во избежание мобилизации

04 августа 2025, 22:11
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В этом году подавляющее большинство (80%) поступающих в аспирантуру составляют мужчины.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает RegioNews.

По его словам, количество мужчин и женщин, которые поступали в магистратуру в 2025 году, было почти одинаковым – 51,8% и 48,2% соответственно.

"Уровень общей компетентности поступающих оказался достаточно высоким – лишь 6 из почти 13,6 тысяч человек не смогли преодолеть пороговый балл для аспирантуры, а в магистратуру – 79 из 93,6 тысяч", - говорится в сообщении.

Более 65% поступающих в магистратуру и аспирантуру хорошо сдали экзамены, набрав от 150 до 200 баллов.

Как сообщалось, в Украине зафиксировано самое низкое количество школьников за последние 30 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования NGL Media. Отмечается, что уезжают из Украины как ребята, так и девушки.

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