В Україні підвищать стипендії для студентів

В Україні планують підвищити стипендії для всіх студентів. Це може статися вже наступного року

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час Українського молодіжного форуму "2025: Молодь Тут!", повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

"Ми домовилися з прем'єр-міністром (Юлією Свириденко - ред.) і з міністром фінансів (Сергієм Марченком - ред.), щоб з наступного року опрацювати збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів. Це те, що давно не робили", - зазначив він.

Зеленський також зазначив, що Україна збільшуватиме підтримку для всіх, хто має "значні результати в навчанні".

Нагадаємо, чоловіки масово вступають на аспірантуру, щоб уникнути мобілізації: цьогоріч переважну більшість (80%) вступників в аспірантуру становлять чоловіки.