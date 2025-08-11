19:28  11 серпня
Україну накриє антициклон: якою буде погода 12 серпня
18:29  11 серпня
Стало відомо, де зараз арештована яхта Медведчука за 200 мільйонів доларів
14:49  11 серпня
Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Завтра територія України потрапить під дію антициклону Julia. Тому у вівторок, 12 серпня, очікується суха сонячна погода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, завтра протягом дня передбачається +24…+28 градусів, на півдні та на Закарпатті +27…+30 градусів.

На сході України завтра очікується сильний північно-західний вітер!

У Києві 12-го серпня буде сухо сонячно та комфортно тепло. Протягом дня температура повітря становитиме +24…+26 градусів.

"Найближчим часом погода в Україні не зазнаватиме особливих змін. 17-18 серпня очікується посилення спеки, з 19-го серпня - у більшості областей України похолоднішає", - підсумувала Н.Діденко.

Нагадаємо, раніше синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у кількох областях. Кілька регіонів України опинилися у зоні підвищеної пожежної небезпеки через спекотну і суху погоду.

