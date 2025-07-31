Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в нескольких областях

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На этой неделе несколько регионов Украины окажутся в зоне повышенной пожарной опасности из-за жаркой и сухой погоды

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

С 30 июля по 2 августа в южной части страны (кроме Одесщины), а также в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также 1-2 августа чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется на территории Тернопольской области.

ГСЧС призывает граждан быть крайне осторожными с открытым огнем, не сжигать сухую траву и соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, в четверг, 31 июля, по прогнозу синоптикини Наталки Диденко, существенных осадков не предполагается, только локальные дожди ожидаются в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.