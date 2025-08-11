Фото: Укрінформ

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента Азербайджанської Республіки, передає RegioNews.

Це рішення було ухвалене на тлі загострення ситуації з ударами по газовій інфраструктурі України, якою транспортується азербайджанський газ.

Нещодавно відбулася телефонна розмова між президентами Азербайджану та України, під час якої обговорювалися актуальні питання безпеки енергетичних мереж. Зокрема, сторони приділили увагу російським ударам по газопроводах і нафтовій базі SOCAR в Одесі, що викликало занепокоєння через можливі наслідки для енергопостачання.

За повідомленнями ЗМІ, Азербайджан також розглядає можливість скасування ембарго на постачання озброєння Україні у разі продовження атак на газову інфраструктуру. Такий крок може стати відповіддю на дестабілізацію в енергетичному секторі, де задіяний азербайджанський газ.

Ця допомога та потенційна підтримка свідчать про прагнення Азербайджану зберігати партнерські відносини з Україною, а також реагувати на виклики, що впливають на регіональну безпеку та економіку.

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня РФ атакувала компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу Румунії. Через об'єкт поставлявся азербайджанський газ. На місці удару працюють фахівці для встановлення наслідків атаки.