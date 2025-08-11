13:35  11 серпня
На Львівщині горів приватний пансіонат для літніх людей
10:40  11 серпня
У Дніпрі зафіксували небезпечне "цвітіння" води
07:36  11 серпня
На Київщині собака напав на 9-річного хлопчика: поліція відкрила справу
11 серпня 2025, 12:25

У Потапа та Насті Каменських, як повідомляють, є син, який живе в Іспанії

11 серпня 2025, 12:25
фото: соцмережі
Відомий ведучий поділився новими подробицями про особисте життя Потапа і Насті Каменських

Про це в прямому ефірі повідомив ведучий і генпродюсер "Люкс ФМ" Євген Фешак, передає RegioNews.

У студії відбулася зустріч ведучих Міли Єрємєєвої, Артура Адамова та Євгена Фешака, під час якої обговорювалися останні новини про життя відомих артистів. Зокрема, Євген Фешак висловив інформацію про можливе існування сина у популярної пари Потапа і Насті Каменських. За його словами, дитина нібито живе в Іспанії, що викликало чималий інтерес у шанувальників.

Раніше у ЗМІ з'являлися припущення про те, що співачка могла бути вагітною або виховувати дитину, що частково пояснювало її тимчасову відсутність у публічному просторі. Офіційних підтверджень цієї інформації від самої пари немає.

Потап і Настя Каменських офіційно оформили шлюб у травні 2019 року. З того часу вони проживають за кордоном і не коментують особисті питання, зокрема теми дітей. Новина про можливе батьківство лише додає інтересу до їхнього приватного життя.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення репер Потап перебував на кордоні, допомагаючи українським біженцям. У своєму нещодавньому інтерв’ю він розповів, як у перші дні війни роздавав хліб і каву, перебуваючи в Іспанії.

Настя Каменских Потап шоу-бизнес діти вагітність дитина
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
