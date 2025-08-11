фото: соцмережі

Про це в прямому ефірі повідомив ведучий і генпродюсер "Люкс ФМ" Євген Фешак, передає RegioNews.

У студії відбулася зустріч ведучих Міли Єрємєєвої, Артура Адамова та Євгена Фешака, під час якої обговорювалися останні новини про життя відомих артистів. Зокрема, Євген Фешак висловив інформацію про можливе існування сина у популярної пари Потапа і Насті Каменських. За його словами, дитина нібито живе в Іспанії, що викликало чималий інтерес у шанувальників.

Раніше у ЗМІ з'являлися припущення про те, що співачка могла бути вагітною або виховувати дитину, що частково пояснювало її тимчасову відсутність у публічному просторі. Офіційних підтверджень цієї інформації від самої пари немає.

Потап і Настя Каменських офіційно оформили шлюб у травні 2019 року. З того часу вони проживають за кордоном і не коментують особисті питання, зокрема теми дітей. Новина про можливе батьківство лише додає інтересу до їхнього приватного життя.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення репер Потап перебував на кордоні, допомагаючи українським біженцям. У своєму нещодавньому інтерв’ю він розповів, як у перші дні війни роздавав хліб і каву, перебуваючи в Іспанії.