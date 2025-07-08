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08 июля 2025, 03:20

Раздавали хлеб и кофе: Потап рассказал, где он был, когда началась полномасштабная война

08 июля 2025, 03:20
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Фото: YouTube
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Рэпер Потап заявил, что в начале полномасштабной войны он помогал украинским беженцам на границе. По его словам, там он провел как минимум несколько дней

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Рэпер Потап во время полномасштабной войны больше времени находится в Испании. В недавнем интервью он рассказал, что когда полномасштабное вторжение произошло, он находился в Мадриде. В 5:45 утра он уже был "на телефоне", потому что его сотрудники были в Киеве. Также среди них были люди из Сум, которые рассказывали ему о начале войны и обстрелах.

"Тогда я не уже не спал. С тех пор жизнь украинцев изменилась во всем мире: кто бы где ни находился и при каких обстоятельствах. Я на следующий день должен был возвращаться в Киев, но небо закрыли", - заявил артист.

При этом вернуться в Украину наземным транспортом он не отважился. По его словам, он остался помогать украинским беженцам на границе, а затем искал убежища в Молдове, куда приехал из Испании.

"Я приехал в Молдову через два дня. И в ту сторону уже был большой поток беженцев. И когда я оказался на границе, я начал работать с теми людьми: мы раздавали хлеб, кофе, обнимались… Два дня провел на границе. Тогда ко мне приехал мой сын", - рассказал рэпер.

Напомним, недавно Потап попал в скандал. Он опубликовал видео, сделанное искусственным интеллектом, где якобы дерутся Тина Кароль и Светлана Лобода. Тина Кароль отреагировала на это, и назвала его видео "пустотой". При этом она назвала бывшего коллегу по шоу "Голос" тем, кто "выдав свой фальшивый образ за нашу жизнь, к которой он уже давно не имеет никакого отношения".

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