11 серпня 2025, 12:04

В Україні триває масштабна "облава" на ухилянтів: вже майже 30 підозр

11 серпня 2025, 12:04
Фото: Національна поліція
У рамках третього етапу спецоперації "Опікун" правоохоронці викрили ще кілька десятків військовозобовʼязаних осіб, які намагалися уникнути служби у Збройних силах України

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Зазначається, що підозри отримали майже 30 осіб — як цивільні, так і військовослужбовці. Усі вони надавали фіктивні медичні довідки, зокрема — про начебто непридатність до служби чи потребу в догляді за хворими родичами.

В одному з випадків військовий подав документи про інвалідність матері та дружини, однак з'ясувалося, що жодна з них не зверталася до медиків. Інший чоловік надав сфальсифіковану довідку про серйозні проблеми зі здоров'ям — хоча лікарі рекомендували лише тимчасову відпустку. Ще один фігурант справи здійснив самоскалічення, щоб уникнути мобілізації.

Правоохоронці провели понад 60 обшуків по всій Україні.

Кримінальні провадження відкрито за статтями про ухилення від служби, підробку документів, шахрайство та самоскалічення.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Спецоперація "Опікун" триває. У рамках попередніх етапів правоохоронці вже задокументували понад 100 фактів підроблення медичних довідок.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області суд визнав чоловіка винним у самовільному залишенні місця військової служби. Причиною того, що він тоді покинув місце служби, була необхідність отримати паспортні документи. Згодом, як розповів стрілець, він залишився вдома і не повернувся до частини, бо йому так порадила мама.

08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
