В Україні триває масштабна "облава" на ухилянтів: вже майже 30 підозр

Фото: Національна поліція

У рамках третього етапу спецоперації "Опікун" правоохоронці викрили ще кілька десятків військовозобовʼязаних осіб, які намагалися уникнути служби у Збройних силах України

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Зазначається, що підозри отримали майже 30 осіб — як цивільні, так і військовослужбовці. Усі вони надавали фіктивні медичні довідки, зокрема — про начебто непридатність до служби чи потребу в догляді за хворими родичами.

В одному з випадків військовий подав документи про інвалідність матері та дружини, однак з'ясувалося, що жодна з них не зверталася до медиків. Інший чоловік надав сфальсифіковану довідку про серйозні проблеми зі здоров'ям — хоча лікарі рекомендували лише тимчасову відпустку. Ще один фігурант справи здійснив самоскалічення, щоб уникнути мобілізації.

Правоохоронці провели понад 60 обшуків по всій Україні.

Кримінальні провадження відкрито за статтями про ухилення від служби, підробку документів, шахрайство та самоскалічення.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Спецоперація "Опікун" триває. У рамках попередніх етапів правоохоронці вже задокументували понад 100 фактів підроблення медичних довідок.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області суд визнав чоловіка винним у самовільному залишенні місця військової служби. Причиною того, що він тоді покинув місце служби, була необхідність отримати паспортні документи. Згодом, як розповів стрілець, він залишився вдома і не повернувся до частини, бо йому так порадила мама.