Иллюстративное фото

В Ивано-Франковской области суд признал мужчину виновным в самовольном уходе с места военной службы. Известно, что он был стрелком охраны воинской части

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

11 марта в сопровождении офицера военный пришел к себе домой. Причиной того, что он покинул место службы, была необходимость получить паспортные документы. Впоследствии, как рассказал стрелок, он остался дома и не вернулся в часть, потому что ему так посоветовала мама.

Уже через 2,5 месяца он самостоятельно пришел в милицию. На суде он искренне раскаялся, говоря, что должен вернуться в службу в ВСУ. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харьковской области судили военного, который без разрешения покинул место службы. Раньше он был мобилизован, а затем около года уклонялся от службы. В суде он признал свою вину, а причиной действий назвал отсутствие дисциплины.