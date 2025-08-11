07:36  11 серпня
На Київщині собака напав на 9-річного хлопчика: поліція відкрила справу
07:14  11 серпня
Смертельна ДТП на Хмельниччині: загинули п’ятеро людей
07:49  11 серпня
На Запорізькому напрямку загинув відомий художник Давид Чичкан
11 серпня 2025, 07:03

Допомога Україні зброєю продовжиться незалежно від зустрічі Трампа й Путіна, – Рютте

11 серпня 2025, 07:03
Фото: ОПУ
Постачання військової допомоги Україні триватиме незалежно від результатів зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна 15 серпня

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в ефірі CBS News, передає RegioNews.

Він зазначив, що на зобов'язанні НАТО "забезпечити, щоб Україна мала все необхідне, щоб залишатися в боротьбі та бути в найкращому можливому становищі", коли настане час для переговорів щодо припинення вогню або мирної угоди.

Щодо можливості початку цих переговорів, Рютте знову зазначив, що зустріч 15 серпня – "це переконання президента Трампа в серйозності Путіна".

"Якщо ні, то на цьому все зупиниться… Якщо він серйозно налаштований, то з п'ятниці процес продовжиться – участь України, участь європейців", – додав генсек НАТО.

На запитання, чи влаштовує його виключення України з цих переговорів у п'ятницю, Рютте відповів, що коли йдеться про обговорення території, гарантій безпеки, мирних переговорів та того, що буде далі, "Україна повинна бути – і буде – залучена".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці.

Президент Зеленський прокоментував майбутню зустрічТрампа та Путіна, висловивши свою позицію щодо російської агресії. Він підкреслив віру в силу українського народу та наголосив на неприйнятності нагороджувати Росію за її дії.

Лідери кількох європейських країн оприлюднили спільну заяву щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні напередодні запланованої зустрічі президентів США та РФ.

08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
07 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
