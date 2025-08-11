Фото: ОПУ

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в ефірі CBS News , передає RegioNews .

Він зазначив, що на зобов'язанні НАТО "забезпечити, щоб Україна мала все необхідне, щоб залишатися в боротьбі та бути в найкращому можливому становищі", коли настане час для переговорів щодо припинення вогню або мирної угоди.

Щодо можливості початку цих переговорів, Рютте знову зазначив, що зустріч 15 серпня – "це переконання президента Трампа в серйозності Путіна".

"Якщо ні, то на цьому все зупиниться… Якщо він серйозно налаштований, то з п'ятниці процес продовжиться – участь України, участь європейців", – додав генсек НАТО.

На запитання, чи влаштовує його виключення України з цих переговорів у п'ятницю, Рютте відповів, що коли йдеться про обговорення території, гарантій безпеки, мирних переговорів та того, що буде далі, "Україна повинна бути – і буде – залучена".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці.

Президент Зеленський прокоментував майбутню зустрічТрампа та Путіна, висловивши свою позицію щодо російської агресії. Він підкреслив віру в силу українського народу та наголосив на неприйнятності нагороджувати Росію за її дії.

Лідери кількох європейських країн оприлюднили спільну заяву щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні напередодні запланованої зустрічі президентів США та РФ.