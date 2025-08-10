16:09  09 августа
Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19
18:21  10 августа
Во Львове вооруженный мужчина захватил заложников в здании супермаркета
10:11  10 августа
5-летний мальчик из Киевской области потерялся на пляже Одесской области, пройдя 8 км
10 августа 2025, 17:58

Джей Ди Венс заявил о прекращении США финансирования войны в Украине

10 августа 2025, 17:58
Фото: The Wisconsin Independent
США объявили о прекращении прямого финансирования военных действий в Украине и выразили намерение содействовать мирному урегулированию конфликта

Об этом заявил вице-президент США в интервью телеканалу Fox News, передает RegioNews.

Он отметил, что Вашингтон не возражает против того, чтобы европейские страны покупали вооружение у американских производителей, однако сами американцы больше не планируют вкладывать средства в войну.

Вице-президент подчеркнул, что стремление США заключается в поиске компромиссного решения, которое могло бы удовлетворить интересы как Украины, так и России, хотя он признал, что в итоге ни одна из сторон не будет полностью удовлетворена таким результатом. По его словам, ранее российский президент Владимир Путин отказывался вести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, но изменения в политической динамике, в частности позиция бывшего президента США Дональда Трампа, открывают новые возможности для диалога.

Также вице-президент США сообщил, что сейчас идет подготовка к встрече трех лидеров - Трампа, Зеленского и Путина - для обсуждения путей завершения войны. Этот шаг рассматривается как потенциальная возможность начать переговорный процесс и найти взаимоприемлемые решения.

Напомним, президент Зеленский прокомментировал предстоящую встречу Трампа и Путина, выразив свою позицию по поводу российской агрессии. Он подчеркнул веру в силу украинского народа и отметил неприемлемость награждать Россию за ее действия.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске. По данным СМИ, Зеленский может присоединиться к этой встрече.

Накануне встречи президентов Трампа и Путина несколько европейских лидеров обнародовали совместное заявление о мирном урегулировании конфликта в Украине. В нем они подчеркивают важность честного завершения войны, но детали предлагаемых шагов остаются неизвестными.

