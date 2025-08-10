Фото: The Wisconsin Independent

США оголосили про припинення прямого фінансування військових дій в Україні та висловили намір сприяти мирному врегулюванню конфлікту

Про це заявив віце-президент США у інтерв'ю телеканалу Fox News, передає RegioNews.

Він зазначив, що Вашингтон не заперечує проти того, щоб європейські країни купували озброєння у американських виробників, проте самі американці більше не планують вкладати кошти у війну.

Віце-президент наголосив, що прагнення США полягає у пошуку компромісного рішення, яке могло б задовольнити інтереси як України, так і Росії, хоча він визнав, що у підсумку жодна зі сторін не буде повністю задоволена таким результатом. За його словами, раніше російський президент Володимир Путін відмовлявся вести переговори з українським лідером Володимиром Зеленським, але зміни у політичній динаміці, зокрема позиція колишнього президента США Дональда Трампа, відкривають нові можливості для діалогу.

Також віце-президент США повідомив, що зараз відбувається підготовка до зустрічі трьох лідерів - Трампа, Зеленського та Путіна - для обговорення шляхів завершення війни. Цей крок розглядається як потенційна можливість розпочати переговорний процес і знайти взаємоприйнятні рішення.

Нагадаємо, російський диктатор Путін представив адміністрації президента США Трампа пропозицію щодо припинення вогню. Серед вимог очільника Кремля територіальні поступки. Зокрема, Україна має вивести війська з усієї території Донецької області, а також визнати Крим суверенною територіє Росії.

Раніше повідомлялося, що Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці. За даними ЗМІ, Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.

Напередодні зустрічі президентів Трампа і Путіна кілька європейських лідерів оприлюднили спільну заяву про мирне врегулювання конфлікту в Україні. У ній вони підкреслюють важливість чесного завершення війни, але деталі пропонованих кроків залишаються невідомими.