16:09  09 серпня
Stratus в Україні: де виявили новий варіант COVID-19
18:21  10 серпня
У Львові озброєний чоловік захопив заручників у будівлі супермаркету
10:11  10 серпня
5-річний хлопчик з Київщини загубився на пляжі Одещини, пройшовши 8 км
10 серпня 2025, 17:58

Джей Ді Венс заявив про припинення США фінансування війни в Україні

10 серпня 2025, 17:58
Фото: The Wisconsin Independent
США оголосили про припинення прямого фінансування військових дій в Україні та висловили намір сприяти мирному врегулюванню конфлікту

Про це заявив віце-президент США у інтерв'ю телеканалу Fox News, передає RegioNews.

Він зазначив, що Вашингтон не заперечує проти того, щоб європейські країни купували озброєння у американських виробників, проте самі американці більше не планують вкладати кошти у війну.

Віце-президент наголосив, що прагнення США полягає у пошуку компромісного рішення, яке могло б задовольнити інтереси як України, так і Росії, хоча він визнав, що у підсумку жодна зі сторін не буде повністю задоволена таким результатом. За його словами, раніше російський президент Володимир Путін відмовлявся вести переговори з українським лідером Володимиром Зеленським, але зміни у політичній динаміці, зокрема позиція колишнього президента США Дональда Трампа, відкривають нові можливості для діалогу.

Також віце-президент США повідомив, що зараз відбувається підготовка до зустрічі трьох лідерів - Трампа, Зеленського та Путіна - для обговорення шляхів завершення війни. Цей крок розглядається як потенційна можливість розпочати переговорний процес і знайти взаємоприйнятні рішення.

Нагадаємо, російський диктатор Путін представив адміністрації президента США Трампа пропозицію щодо припинення вогню. Серед вимог очільника Кремля територіальні поступки. Зокрема, Україна має вивести війська з усієї території Донецької області, а також визнати Крим суверенною територіє Росії.

Раніше повідомлялося, що Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці. За даними ЗМІ, Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.

Напередодні зустрічі президентів Трампа і Путіна кілька європейських лідерів оприлюднили спільну заяву про мирне врегулювання конфлікту в Україні. У ній вони підкреслюють важливість чесного завершення війни, але деталі пропонованих кроків залишаються невідомими.

08 серпня 2025
