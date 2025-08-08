09:59  08 августа
В Киеве пьяный водитель влетел в дерево: пострадали две женщины
06:09  08 августа
Продажа фальсифицированного алкоголя и сигарет в Киевской и Хмельницкой областях: дело передали в суд
03:15  08 августа
Арт-объект с Днепропетровщины получил признание за границей
Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
08 августа 2025, 11:01

Мир ценой уступок: риск повторения роковых решений прошлого

08 августа 2025, 11:01
Читайте також українською мовою
Когда-то жил известный тогда политик, премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен. Он был ярым поклонником мира, он свято верил, что с Гитлером можно договориться. Лишь бы не было войны
Фото: AI
И когда в 1938 году Германия выдвинула претензии на Судетскую область Чехословакии, Чемберлен провел блестящие переговоры, на которые даже не позвали представителей Чехословакии, и договорился с немецким канцлером, французским премьером и итальянским дуче о "крепком, надежном мире".

Судеты отдали Гитлеру, позвали представителей Чехословакии и заставили подписать соглашение. Президент Чехословакии без согласия Национального собрания принял к исполнению решение Мюнхенского соглашения. Чемберлен вернулся в Британию со словами "Я привез мир нашему поколению!", размахивая мюнхенской бумажкой у трапа самолета.

Меньше чем через полгода чешское государство было ликвидировано окончательно. Меньше чем через год началась Вторая мировая война. Чемберлен уступил кресло премьеру Уинстону Черчиллю, который действительно смог остановить войну. Но остановить силой, а не пустой миролюбивой болтовней, которая только поощряет зло.

На следующей неделе новый американский чемберлен – Трамп вместе с путиным и без европейцев будет – очень вероятно – заставлять Зеленского отказаться от судетской области – части Украины, отказаться от армии, безопасности в обмен на хрупкий, недолговечный, непрочный мир "на все времена". История повторяется.

08 августа 2025
07 августа 2025
