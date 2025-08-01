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Об этом передает RegioNews со ссылкой на сообщение Национальной гвардии Украины.

"Да, у россиян также есть НРК, но судьба у них чаще всего такая же, как и у вражеских пехотинцев – уничтожение в килзоне. Также показываем в новом видео ликвидацию личного состава и подрыв состава БК и пушки", – говорится в описании к видео.

Напомним, бойцы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем обнаружили и поразили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" на Новопавловском направлении. Первое попадание заставило оккупантов изменить позицию, а второе – в антенну РЛС – вывело пусковую из строя.