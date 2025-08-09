09:51  09 серпня
У Прилуках 6-річна дівчинка застрягла в огорожі головою
Будинок відомої рестораторки постраждав внаслідок удару росіян
У Харківській області можуть змінити комендантську годину
09 серпня 2025, 09:21

Мінус 940 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати РФ

09 серпня 2025, 09:21
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
За минулу добу Сили оборони ліквідували 940 окупантів, 5 танків, 1 бронемашину, 41 артсистему, 147 БПЛА, а також 125 од. авто та спецтехніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 млн 62 тис. військових.

Нагадаємо, українські прикордонники показали, як знищили мототехніку, вантажівку й танк ворога на Донеччині.

Раніше 13-та бригада оперативного призначення Нацгвардії "Хартія" показала знищення російського наземного роботизованого комплексу.

