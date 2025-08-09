Мінус 940 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати РФ
За минулу добу Сили оборони ліквідували 940 окупантів, 5 танків, 1 бронемашину, 41 артсистему, 147 БПЛА, а також 125 од. авто та спецтехніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 млн 62 тис. військових.
Нагадаємо, українські прикордонники показали, як знищили мототехніку, вантажівку й танк ворога на Донеччині.
Раніше 13-та бригада оперативного призначення Нацгвардії "Хартія" показала знищення російського наземного роботизованого комплексу.
Росія атакувала Дніпро ракетами, Нікопольщину — артилерією: що відомоВсі новини »
09 серпня 2025, 08:52У Куп’янську внаслідок російських атак постраждали 5 людей
08 серпня 2025, 22:29З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали майже 1,5 тис. людей
08 серпня 2025, 22:03
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Російський дрон атакував авто на Запоріжжі — загинули двоє людей
09 серпня 2025, 11:04Зеленський відреагував на анонсовану зустріч Трампа і Путіна: що сказав президент
09 серпня 2025, 10:42Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці — Зеленський може долучитися
09 серпня 2025, 10:24Під Херсоном дрон влучив у автобус із людьми — є загиблі
09 серпня 2025, 10:05У Прилуках 6-річна дівчинка застрягла в огорожі головою
09 серпня 2025, 09:51Росія атакувала Дніпро ракетами, Нікопольщину — артилерією: що відомо
09 серпня 2025, 08:52Будинок відомої рестораторки постраждав внаслідок удару росіян
09 серпня 2025, 02:00В Україні дорожчає вершкове масло: чи чекати на падіння цін
09 серпня 2025, 01:40Відведення військ та території: що вимагає РФ в обмін на мир
09 серпня 2025, 01:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі блоги »