В Україні не будуть вводити санкції проти російських видавництв

ілюстративне фото: з відкритих джерел

РНБО не планує вводити санкції проти російських видавництв

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Читомо".

В Україні з березня 2022 року закінчилася дія санкцій щодо російських видавництв. Вони забороняли діяльність в Україні таких видавництв: "Єксмо", "АСТ", "Питер", "Книжный мир", "Алгоритм", "Центрполиграф", "Алетейя", "Донбасс", "Аргументы недели", "Вече", "Сімекс", "Санлайн".

У відповідь на запит "Читомо" в Українському інституті книги написали, що надіслали звернення до Служби Безпеки України. При цьому сам інститут не є розпорядником переліків санкційних юридичних осіб і не має повноважень ухвалювати рішення про застосування санкцій.

Водночас у Раді національної безпеки та оборони зазначили, що продовжувати санкції не планують.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський затвердив нові персональні санкції. Серед тих, хто потрапив під нові санкції, - колишні народні депутати України Геннадій Балашов та Наталія Королевська. Також у списку фігурує російська журналістка Юлія Латиніна.