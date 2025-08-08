На Запорожье село уже месяц живет без света из-за обстрелов — жители опасаются принудительной эвакуации

Фото: Справжнє

Жители прифронтовой Красноднепровки в Запорожском районе уже больше месяца остаются без электроснабжения. 9 июля российские войска уничтожили линию электропередач FPV-дронами, одна из опор упала, а вокруг возник пожар

Об этом пишет "Справжнє", передает RegioNews.

Несмотря на то, что местные расчистили лесополосу, ремонт до сих пор не начался. Люди подозревают, что власти намеренно не дают разрешения на восстановление электричества, чтобы принудить их к эвакуации.

В то же время в облэнерго объясняют задержку опасностью для ремонтников из-за постоянных обстрелов.

"Я разговаривал неделю назад с бригадиром. Он сказал, что они хоть сейчас сделают свет, если будет такая команда. А команды нет из РЭСа, потому что сельский совет не дает. Хотят, чтобы мы эвакуировались. А куда? В разбитый детский сад", - отметил местный житель Иван Брик.

Иван Брик, местный житель Червоноднепровки

В Беленьковском сельсовете, в состав которого входит и Красноднепровка, уверяют, что сразу после обстрела сообщили профильным специалистам об аварии. Рассказали, что жители сами расчистили лесополосу – только бы только энергетики скорее починили электричество.

"Мы обратились в облэнерго, к нашему запорожскому РЕМу по поводу восстановления этих проводов... Но нам ответили, что там ситуация без опасности не позволяет уехать. Машина туда не поедет, потому что там постоянные полеты беспилотников, "арта" там работает также", - прокомментировала заместитель председателя Беленьковского сельсовета Алла.

Алла Кришталь, заместитель председателя Беленьковского сельсовета

Из-за отсутствия света в селе тоже нет воды, не работают насосы, холодильники и другая техника. Жители спасаются генераторами, но всем не хватает ресурса. Выживать приходится в сложных условиях, без транспорта, медицинской помощи и привычных базовых услуг.

В Червоноднепровце остается до полусотни человек. В последнее время, по словам местных, им даже приходилось в одиночку тушить пожары после российских обстрелов.

Напомним, ранее мы рассказывали о жизни жителей Малокатериновки Кушугумской общины в Запорожье. Несмотря на опасность, в поселке остаются около 12 тысяч жителей , среди них около 200 детей. Многие семьи, в том числе многодетные, не хотят покидать родной дом.

