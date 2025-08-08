Державі завдано понад 34 млн грн збитків через зловживання в системі виплат військовослужбовцям
Лише за останню добу в межах 20 кримінальних проваджень повідомлено про підозру 23 особам, серед яких сім вже затримані
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
Серед підозрюваних – два заступники командирів військових частин, командир роти та головний бухгалтер. Загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 34 мільйони гривень. З них більше 25 мільйонів – це незаконно виплачені "бойові" доплати, які отримували особи, які фактично не перебували на передовій.
Наприклад, під процесуальним керівництвом Білоцерківської спеціалізованої прокуратури за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України притягнули до відповідальності колишнього командира військового формування. Він не забезпечив належний контроль за законністю нарахування додаткових винагород підлеглим за участь у відсічі збройної агресії, через що безпідставно було виплачено понад 15 мільйонів гривень.
Також Львівська спеціалізована прокуратура викрила організовану групу, до якої входили посадовець фінансово-економічного відділу військової частини, а також офіцери й сержанти. Вони безпідставно нарахували собі виплати на суму понад 5 мільйонів гривень. Усі підозрювані отримали повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Наразі готуються клопотання щодо обрання запобіжних заходів. Винним загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
Крім того, завершено досудове розслідування у семи кримінальних провадженнях, де фігурує сім осіб. Їм уже скерували обвинувальні акти до суду за фактом зловживання бюджетними коштами.
Раніше повідомлялося, на Миколаївщині викрили масштабну шахрайську схему з привласнення бойових виплат на суму понад 8 мільйонів гривень. Розслідування розкриває причетність керівництва військової частини.