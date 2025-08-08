09:59  08 серпня
У Києві п'яний водій влетів у дерево: постраждали дві жінки
06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
08 серпня 2025, 14:44

Державі завдано понад 34 млн грн збитків через зловживання в системі виплат військовослужбовцям

08 серпня 2025, 14:44
Фото: Офіс Генерального прокурора
Лише за останню добу в межах 20 кримінальних проваджень повідомлено про підозру 23 особам, серед яких сім вже затримані

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Серед підозрюваних – два заступники командирів військових частин, командир роти та головний бухгалтер. Загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 34 мільйони гривень. З них більше 25 мільйонів – це незаконно виплачені "бойові" доплати, які отримували особи, які фактично не перебували на передовій.

Наприклад, під процесуальним керівництвом Білоцерківської спеціалізованої прокуратури за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України притягнули до відповідальності колишнього командира військового формування. Він не забезпечив належний контроль за законністю нарахування додаткових винагород підлеглим за участь у відсічі збройної агресії, через що безпідставно було виплачено понад 15 мільйонів гривень.

Тривають судові процеси за фактами незаконних виплат

Також Львівська спеціалізована прокуратура викрила організовану групу, до якої входили посадовець фінансово-економічного відділу військової частини, а також офіцери й сержанти. Вони безпідставно нарахували собі виплати на суму понад 5 мільйонів гривень. Усі підозрювані отримали повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Наразі готуються клопотання щодо обрання запобіжних заходів. Винним загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Крім того, завершено досудове розслідування у семи кримінальних провадженнях, де фігурує сім осіб. Їм уже скерували обвинувальні акти до суду за фактом зловживання бюджетними коштами.

Раніше повідомлялося, на Миколаївщині викрили масштабну шахрайську схему з привласнення бойових виплат на суму понад 8 мільйонів гривень. Розслідування розкриває причетність керівництва військової частини.

08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
