Фото: Офіс Генерального прокурора

Лише за останню добу в межах 20 кримінальних проваджень повідомлено про підозру 23 особам, серед яких сім вже затримані

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Серед підозрюваних – два заступники командирів військових частин, командир роти та головний бухгалтер. Загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 34 мільйони гривень. З них більше 25 мільйонів – це незаконно виплачені "бойові" доплати, які отримували особи, які фактично не перебували на передовій.

Наприклад, під процесуальним керівництвом Білоцерківської спеціалізованої прокуратури за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України притягнули до відповідальності колишнього командира військового формування. Він не забезпечив належний контроль за законністю нарахування додаткових винагород підлеглим за участь у відсічі збройної агресії, через що безпідставно було виплачено понад 15 мільйонів гривень.

Тривають судові процеси за фактами незаконних виплат

Також Львівська спеціалізована прокуратура викрила організовану групу, до якої входили посадовець фінансово-економічного відділу військової частини, а також офіцери й сержанти. Вони безпідставно нарахували собі виплати на суму понад 5 мільйонів гривень. Усі підозрювані отримали повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Наразі готуються клопотання щодо обрання запобіжних заходів. Винним загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Крім того, завершено досудове розслідування у семи кримінальних провадженнях, де фігурує сім осіб. Їм уже скерували обвинувальні акти до суду за фактом зловживання бюджетними коштами.

Раніше повідомлялося, на Миколаївщині викрили масштабну шахрайську схему з привласнення бойових виплат на суму понад 8 мільйонів гривень. Розслідування розкриває причетність керівництва військової частини.