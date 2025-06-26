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Во время НМТ зафиксировали несколько случаев нарушений. Один из абитуриентов даже очень удивил организаторов оценки

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает RegioNews.

По словам директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяны Вакуленко, у одного из участников НМТ нашли шпаргалку с таблицей умножения. По ее словам, эта шпаргалка удивила абсолютно всех организаторов оценки.

Татьяна Вакуленко отметила, что эта ситуация сталкивается с вопросом о реальном уровне базовых знаний у части школьников. При этом она добавила, что нарушители со шпаргалками есть каждый год, но их количество невелико.

По мнению директора УЦОКО, если абитуриент не может выполнить задание на уровень 5-7 классов школьной программы, то лучше отложить высшее образование.

"На мой взгляд, если абитуриент или абитуриент не способны выполнить задачи 5, 6, 7 классов, то наверняка нужно немного подождать с высшим образованием и нужно наверстать школьные программы для того, чтобы комфортно себя чувствовать в заведениях высшего образования", — говорит Татьяна Вакуленко.

Напомним, ранее говорили о том, что в Украине может быть изменен формат НМТ. Причиной является чрезмерная продолжительность и погрузка. Сейчас тест длится до четырех часов подряд. Сейчас обсуждается возможность сделать так, чтобы мультипредметный тест длился до четырех дней, чтобы уменьшить нагрузку на участников и организаторов.