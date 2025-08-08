09:59  08 серпня
У Києві п'яний водій влетів у дерево: постраждали дві жінки
06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
UA | RU
UA | RU
08 серпня 2025, 14:24

На яку суму компенсації абітурієнти зможуть розраховувати при вступі на контракт

08 серпня 2025, 14:24
Читайте также на русском языке
Фото: Михайло Винницький/Ukraine Media Center
Читайте также
на русском языке

Абітурієнти з високими результатами ЗНО матимуть змогу отримати компенсацію навіть за контрактною формою навчання

Про це повідомив заступник міністра з питань вищої освіти та освіти дорослих Михайло Винницький, передає RegioNews.

За його словами, якщо вступник набрав не менше 150 балів за двома предметами, але вступив на контракт, він може отримати компенсацію в розмірі 17 тисяч гривень. При цьому, якщо сума балів за два предмети перевищує 170, розмір компенсації зростає до 25 тисяч гривень.

Ці виплати покликані підтримати студентів з хорошими результатами, які з різних причин обрали контрактну форму навчання, але потребують фінансової допомоги. Відповідна компенсація допоможе частково покрити витрати на оплату за навчання.

Такі нововведення спрямовані на стимулювання якісної освіти і рівні можливості для абітурієнтів, незалежно від форми оплати за навчання. Водночас це рішення може заохотити більше молоді обирати вищу освіту та підвищувати власні академічні показники.

Нагадуємо, на нещодавньому національному мультипредметному тесті один з абітурієнтів був спійманий із шпаргалкою - таблицею множення. Цей випадок викликав несподівану реакцію навіть у досвідчених організаторів тестування.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
компенсація абітурієнт контракт навчання Україна фінансова допомога виш вступна кампанія
Лікарні під ударами: відомо, скільки медзакладів зруйнувала Росія
08 серпня 2025, 11:54
РФ вночі атакувала Україні 108 "Шахедами" і реактивними дронами: як відпрацювала ППО
08 серпня 2025, 08:29
Білий дім готує зустріч Трампа, Зеленського та Путіна, – ЗМІ
08 серпня 2025, 07:58
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
На Прикарпатті судили військового, який став ухилянтом, бо "мама так порадила"
08 серпня 2025, 15:47
Викрито керівництво Держпродспоживслужби Вінницької області на оборудках зі службовим житлом
08 серпня 2025, 15:40
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
08 серпня 2025, 15:39
На Волині прикордонники затримали провідника потяга, який намагався вивезти чоловіка до Польщі
08 серпня 2025, 15:37
Шпигун Кремля: на окупованих територіях росіяни запроваджують свій месенджер - чим це небезпечно
08 серпня 2025, 15:29
Замість знесення: на Дніпропетровщині радянський пам'ятник "перефарбували"
08 серпня 2025, 15:22
У Кривому Розі викрили медика та спільника на хабарі $5 тис. за фіктивні документи для відстрочки від служби
08 серпня 2025, 15:20
На Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси
08 серпня 2025, 15:09
На Дніпропетровщині оголосили карантин через випадок сказу у домашньої кішки
08 серпня 2025, 15:05
На Запоріжжі село місяць живе без світла через обстріли — мешканці бояться примусової евакуації
08 серпня 2025, 15:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »