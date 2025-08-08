Фото: Михайло Винницький/Ukraine Media Center

Абітурієнти з високими результатами ЗНО матимуть змогу отримати компенсацію навіть за контрактною формою навчання

Про це повідомив заступник міністра з питань вищої освіти та освіти дорослих Михайло Винницький, передає RegioNews.

За його словами, якщо вступник набрав не менше 150 балів за двома предметами, але вступив на контракт, він може отримати компенсацію в розмірі 17 тисяч гривень. При цьому, якщо сума балів за два предмети перевищує 170, розмір компенсації зростає до 25 тисяч гривень.

Ці виплати покликані підтримати студентів з хорошими результатами, які з різних причин обрали контрактну форму навчання, але потребують фінансової допомоги. Відповідна компенсація допоможе частково покрити витрати на оплату за навчання.

Такі нововведення спрямовані на стимулювання якісної освіти і рівні можливості для абітурієнтів, незалежно від форми оплати за навчання. Водночас це рішення може заохотити більше молоді обирати вищу освіту та підвищувати власні академічні показники.

Нагадуємо, на нещодавньому національному мультипредметному тесті один з абітурієнтів був спійманий із шпаргалкою - таблицею множення. Цей випадок викликав несподівану реакцію навіть у досвідчених організаторів тестування.