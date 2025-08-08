Больницы под ударами: известно, сколько медучреждений разрушила Россия
С начала полномасштабного вторжения Россия систематически атакует медицинскую инфраструктуру Украины. Под ударами оказываются больницы, амбулатории, роддомы, поликлиники и другие учреждения здравоохранения
Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
По состоянию на август подтверждено повреждение или полное разрушение 2419 объектов, входящих в состав 794 медицинских учреждений. Из них 2 108 объектов получили частичные повреждения, еще 311 — разрушены полностью.
Несмотря на это медицинская система продолжает работать. На сегодняшний день:
- 1466 объектов функционируют в полном объеме;
- 187 - частично;
- еще 227 – временно перемещены в другие помещения.
Уже 666 объектов полностью восстановлено, еще 317 — частично. Речь идет как о больницах на деоккупированных территориях, так и о том, что получили незначительные повреждения.
Кроме зданий, от атак страдает и автопарк "скорой":
- 278 автомобилей экстренной медицинской помощи уничтожены;
- 147 - поврежден;
- 80 – оказались под контролем окупантов.
Наибольшие разрушения получили медучреждения в Донецкой, Харьковской, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.
