08 августа 2025, 11:54

Больницы под ударами: известно, сколько медучреждений разрушила Россия

08 августа 2025, 11:54
Иллюстративное фото: из открытых источников
С начала полномасштабного вторжения Россия систематически атакует медицинскую инфраструктуру Украины. Под ударами оказываются больницы, амбулатории, роддомы, поликлиники и другие учреждения здравоохранения

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

По состоянию на август подтверждено повреждение или полное разрушение 2419 объектов, входящих в состав 794 медицинских учреждений. Из них 2 108 объектов получили частичные повреждения, еще 311 — разрушены полностью.

Несмотря на это медицинская система продолжает работать. На сегодняшний день:

  • 1466 объектов функционируют в полном объеме;
  • 187 - частично;
  • еще 227 – временно перемещены в другие помещения.

Уже 666 объектов полностью восстановлено, еще 317 — частично. Речь идет как о больницах на деоккупированных территориях, так и о том, что получили незначительные повреждения.

Кроме зданий, от атак страдает и автопарк "скорой":

  • 278 автомобилей экстренной медицинской помощи уничтожены;
  • 147 - поврежден;
  • 80 – оказались под контролем окупантов.

Наибольшие разрушения получили медучреждения в Донецкой, Харьковской, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, на Харьковщине открыли современную амбулаторию с доступом для людей с инвалидностью. Это позволяет беспрепятственно получать медицинские услуги всем категориям пациентов — в частности, людям с инвалидностью, ветеранам и маломобильным гражданам.

Украина война инфраструктура скорая помощь Минздрав авто разрушения медучреждения российская армия
08 августа 2025
