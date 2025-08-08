Больницы под ударами: известно, сколько медучреждений разрушила Россия

Иллюстративное фото: из открытых источников

С начала полномасштабного вторжения Россия систематически атакует медицинскую инфраструктуру Украины. Под ударами оказываются больницы, амбулатории, роддомы, поликлиники и другие учреждения здравоохранения

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

По состоянию на август подтверждено повреждение или полное разрушение 2419 объектов, входящих в состав 794 медицинских учреждений. Из них 2 108 объектов получили частичные повреждения, еще 311 — разрушены полностью.

Несмотря на это медицинская система продолжает работать. На сегодняшний день:

1466 объектов функционируют в полном объеме;

187 - частично;

еще 227 – временно перемещены в другие помещения.

Уже 666 объектов полностью восстановлено, еще 317 — частично. Речь идет как о больницах на деоккупированных территориях, так и о том, что получили незначительные повреждения.

Кроме зданий, от атак страдает и автопарк "скорой":

278 автомобилей экстренной медицинской помощи уничтожены;

147 - поврежден;

80 – оказались под контролем окупантов.

Наибольшие разрушения получили медучреждения в Донецкой, Харьковской, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

